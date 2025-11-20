Рейтинг@Mail.ru
Сборная Испании обыграла чехов и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:02 20.11.2025 (обновлено: 20:34 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/tennis-2056406331.html
Сборная Испании обыграла чехов и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Сборная Испании обыграла чехов и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Сборная Испании обыграла чехов и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Сборная Испании по теннису одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье. РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T19:02:00+03:00
2025-11-20T20:34:00+03:00
теннис
спорт
испания
чехия
пабло карреньо-буста
хауме мунар
марсель гранольерс
кубок дэвиса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056406510_171:28:2879:1551_1920x0_80_0_0_52f7d2f7fe67f795e0644c731fc36136.jpg
/20251118/alkaras--2055685812.html
испания
чехия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056406510_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d60865916a5844c0048187647ef8a294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, испания, чехия, пабло карреньо-буста, хауме мунар, марсель гранольерс, кубок дэвиса, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), itf
Теннис, Спорт, Испания, Чехия, Пабло Карреньо-Буста, Хауме Мунар, Марсель Гранольерс, Кубок Дэвиса, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), ITF
Сборная Испании обыграла чехов и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная Испании по теннису обыграла чехов и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

© Getty Images / Giampiero SpositoСборная Испании по теннису
Сборная Испании по теннису - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Getty Images / Giampiero Sposito
Сборная Испании по теннису. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сборная Испании по теннису одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье.
Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу испанцев. Чех Якуб Меншик обыграл Пабло Карреньо-Бусту (7:5, 6:4), испанец Хауме Мунар одержал победу над Иржи Легечкой (6:3, 6:4), а в парном матче дуэт Марсель Гранольерс/Педро Мартинес-Портеро нанес поражение Томашу Махачу и Меншику со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (10:8).
Davis Cup Finals, Final Stage
Davis Cup Finals, Final Stage
20 ноября 2025 • начало в 12:00
Завершен
Испания
2 : 1
Чехия
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале сборная Испании, в составе которой нет первой ракетки мира Карлоса Алькараса, сыграет с победителями в противостоянии команд Аргентины и Германии.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за отека мышц
18 ноября, 12:28
 
ТеннисСпортИспанияЧехияПабло Карреньо-БустаХауме МунарМарсель ГранольерсКубок ДэвисаАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)ITF
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала