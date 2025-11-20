Сборная Испании обыграла чехов и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сборная Испании по теннису одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье.
Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу испанцев. Чех Якуб Меншик обыграл Пабло Карреньо-Бусту (7:5, 6:4), испанец Хауме Мунар одержал победу над Иржи Легечкой (6:3, 6:4), а в парном матче дуэт Марсель Гранольерс/Педро Мартинес-Портеро нанес поражение Томашу Махачу и Меншику со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (10:8).
Davis Cup Finals, Final Stage
20 ноября 2025 • начало в 12:00
Завершен
2 : 1
В полуфинале сборная Испании, в составе которой нет первой ракетки мира Карлоса Алькараса, сыграет с победителями в противостоянии команд Аргентины и Германии.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.
