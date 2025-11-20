Рейтинг@Mail.ru
Смагин дал совет Есипенко перед партиями с китайцем на Кубке мира - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
16:00 20.11.2025
Смагин дал совет Есипенко перед партиями с китайцем на Кубке мира
Смагин дал совет Есипенко перед партиями с китайцем на Кубке мира
Вэй И является главным претендентом на победу в Кубке мира, россиянину Андрею Есипенко в противостоянии с китайцем надо сделать акцент на партиях в "классику" в РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Смагин дал совет Есипенко перед партиями с китайцем на Кубке мира

Смагин считает, что Есипенко в матче с Вэй И надо делать ставку на "классику"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Вэй И является главным претендентом на победу в Кубке мира, россиянину Андрею Есипенко в противостоянии с китайцем надо сделать акцент на партиях в "классику" в полуфинальном матче турнира, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
Россиянин в среду на тай-брейке победил американца Сэма Шенкленда и в поединках за выход в финал встретится с Вэй И. Первые полуфинальные поединки пройдут в пятницу. Вторую путевку в финал оспорят представители Узбекистана Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров.
Шахматистка Ольга Гиря (Россия) - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Российские шахматистки обыграли команду Азербайджана в матче командного ЧМ
19 ноября, 22:40
"Вэй И в четвертьфинале выбил из борьбы, наверное, главного фаворита этой стадии турнира, индийца Арджуна Эригайси. Он выглядел просто отлично, у Андрея Есипенко в полуфинале будет очень опасный соперник. Особенно китаец силен в быстром формате шахмат, он играет просто как машина. Я, конечно, не могу давать Андрею никаких советов. Но мне кажется, что ему надо получить хорошую позицию белыми в первой части матча по классическим шахматам", - сказал Смагин.
"Вэй И сейчас очень хорош, на мой взгляд, он является главным претендентом на победу в Кубке мира. Но Андрей набрал очень приличную форму. А будет ли этого достаточно для того, чтобы пройти китайского гроссмейстера, мы скоро увидим", - отметил собеседник агентства.
Соревнование с участием 206 шахматистов и призовым фондом два миллиона долларов продлится до 26 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки в турнир претендентов 2026 года.
Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
На Кубке мира по шахматам остался один россиянин
16 ноября, 15:00
 
СпортШахматыВэй ИСергей СмагинАндрей ЕсипенкоФедерация шахмат России (ФШР)Кубок мира по шахматам
 
