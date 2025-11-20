Смагин дал совет Есипенко перед партиями с китайцем на Кубке мира

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Вэй И является главным претендентом на победу в Кубке мира, россиянину Андрею Есипенко в противостоянии с китайцем надо сделать акцент на партиях в "классику" в полуфинальном матче турнира, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

"Вэй И сейчас очень хорош, на мой взгляд, он является главным претендентом на победу в Кубке мира. Но Андрей набрал очень приличную форму. А будет ли этого достаточно для того, чтобы пройти китайского гроссмейстера, мы скоро увидим", - отметил собеседник агентства.