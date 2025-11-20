https://ria.ru/20251120/premiya-2056286343.html
Названы номинанты на премию "Гордость России"
Пловец Кирилл Пригода, гребец Захар Петров и дзюдоист Инал Тасоев номинированы на премию от Минспорта РФ в номинации "Гордость России" как спортсмен года. РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T13:28:00+03:00
2025-11-20T13:28:00+03:00
2025-11-20T13:58:00+03:00
кирилл пригода
инал тасоев
вокруг спорта
кирилл пригода, инал тасоев, вокруг спорта
Кирилл Пригода, Инал Тасоев, Вокруг спорта
Названы номинанты на премию "Гордость России"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пловец Кирилл Пригода, гребец Захар Петров и дзюдоист Инал Тасоев номинированы на премию от Минспорта РФ в номинации "Гордость России" как спортсмен года.
Пригода
в 2025 году стал двукратным чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства в Сингапуре. Петров в прошедшем сезоне стал двукратным победителем чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в Милане. Тасоев
в 2025 году стал двукратным победителем турниров Большого шлема. Также в его активе золото чемпионата мира в Будапеште (Венгрия) и первое место на чемпионате Европы в Подгорице (Черногория).
На звание "Спортсменка года" претендуют многократная чемпионка России, Европы и мира по плаванию Дарья Клепикова, которая в 2025 году стала победительницей и серебряным призером чемпионата мира в Сингапуре, чемпионка мира 2025 года и многократная чемпионка России по боксу Анастасия Шамонова, а также серебряный призер чемпионата мира 2025 года в гите и победительница чемпионата Европы 2025 года в спринте, трековая велогонщица Яна Бурлакова.
В число номинантов на звание "Тренер года" вошли Ольга Байдалова, которая является специалистом по адаптивным видам спорта и специализируется на плавании, главный тренер сборной России по велоспорту Владимир Хозов
и возглавляющий команду России по дзюдо Виталий Макаров
.
Победитель церемонии станет известен 27 ноября, ее вручение пройдет в Москве. В прошлом году лауреатом премии "Спортсмен года" стал метатель молота Валерий Пронкин
, премию как спортсменка года завоевала гимнастка Лала Крамаренко
, а тренером года в России была признана Елена Попкова, специализирующаяся на прыжках в высоту.