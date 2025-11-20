Рейтинг@Mail.ru
Названы номинанты на премию "Гордость России"
20.11.2025
Названы номинанты на премию "Гордость России"
Названы номинанты на премию "Гордость России"
Пловец Кирилл Пригода, гребец Захар Петров и дзюдоист Инал Тасоев номинированы на премию от Минспорта РФ в номинации "Гордость России" как спортсмен года. РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T13:28:00+03:00
2025-11-20T13:58:00+03:00
Названы номинанты на премию "Гордость России"

Петров, Пригода и Тасоев номинированы на премию Минспорта РФ как спортсмен года

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пловец Кирилл Пригода, гребец Захар Петров и дзюдоист Инал Тасоев номинированы на премию от Минспорта РФ в номинации "Гордость России" как спортсмен года.
Пригода в 2025 году стал двукратным чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства в Сингапуре. Петров в прошедшем сезоне стал двукратным победителем чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в Милане. Тасоев в 2025 году стал двукратным победителем турниров Большого шлема. Также в его активе золото чемпионата мира в Будапеште (Венгрия) и первое место на чемпионате Европы в Подгорице (Черногория).
На звание "Спортсменка года" претендуют многократная чемпионка России, Европы и мира по плаванию Дарья Клепикова, которая в 2025 году стала победительницей и серебряным призером чемпионата мира в Сингапуре, чемпионка мира 2025 года и многократная чемпионка России по боксу Анастасия Шамонова, а также серебряный призер чемпионата мира 2025 года в гите и победительница чемпионата Европы 2025 года в спринте, трековая велогонщица Яна Бурлакова.
В число номинантов на звание "Тренер года" вошли Ольга Байдалова, которая является специалистом по адаптивным видам спорта и специализируется на плавании, главный тренер сборной России по велоспорту Владимир Хозов и возглавляющий команду России по дзюдо Виталий Макаров.
Победитель церемонии станет известен 27 ноября, ее вручение пройдет в Москве. В прошлом году лауреатом премии "Спортсмен года" стал метатель молота Валерий Пронкин, премию как спортсменка года завоевала гимнастка Лала Крамаренко, а тренером года в России была признана Елена Попкова, специализирующаяся на прыжках в высоту.
