Названы номинанты на премию "Гордость России"

На звание "Спортсменка года" претендуют многократная чемпионка России, Европы и мира по плаванию Дарья Клепикова, которая в 2025 году стала победительницей и серебряным призером чемпионата мира в Сингапуре, чемпионка мира 2025 года и многократная чемпионка России по боксу Анастасия Шамонова, а также серебряный призер чемпионата мира 2025 года в гите и победительница чемпионата Европы 2025 года в спринте, трековая велогонщица Яна Бурлакова.