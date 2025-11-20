https://ria.ru/20251120/pedro-2056222807.html
СМИ узнали о планах бразильского "Крузейро" купить игрока "Зенита"
СМИ узнали о планах бразильского "Крузейро" купить игрока "Зенита"
Бразильский футбольный клуб "Крузейро" заинтересован в подписании нападающего петербургского "Зенита" Педро, сообщает журналист Педро Рамиро в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 20.11.2025
педро, зенит, крузейро, спорт, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
СМИ узнали о планах бразильского "Крузейро" купить игрока "Зенита"
"Крузейро" хочет купить Педро у "Зенита" за 30 миллионов евро
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Крузейро" заинтересован в подписании нападающего петербургского "Зенита" Педро, сообщает журналист Педро Рамиро в соцсети Х.
По информации источника, российский клуб хочет выручить с продажи 19-летнего форварда 30 миллионов евро.
Ранее портал Foot Mercato сообщил, что "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии обратился к "сине-бело-голубым" с официальным запросом по переходу бразильца за 35 млн евро. Экс-председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявлял РИА Новости, что клуб получил предложение, однако указанная в СМИ сумма неверна.
Педро 19 лет, он выступает за "Зенит" с января 2024 года. Бразилец провел за "сине-бело-голубых" 73 матча и забил 11 мячей. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.