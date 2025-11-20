СМИ узнали о планах бразильского "Крузейро" купить игрока "Зенита"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Крузейро" заинтересован в подписании нападающего петербургского "Зенита" Педро, сообщает журналист Педро Рамиро в соцсети Х.

По информации источника, российский клуб хочет выручить с продажи 19-летнего форварда 30 миллионов евро.

Ранее портал Foot Mercato сообщил, что "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии обратился к "сине-бело-голубым" с официальным запросом по переходу бразильца за 35 млн евро. Экс-председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявлял РИА Новости, что клуб получил предложение, однако указанная в СМИ сумма неверна.