Убийство русского силача заказала его девушка: киллером стал ее любовник

Он получил удар ножом от пьяных хулиганов на улице, остался инвалидом, но построил крутую спортивную карьеру, нашел любимую девушку, а потом в их отношения вклинился третий. РИА Новости Спорт рассказывает трагическую историю мощного атлета из Санкт-Петербурга.

Пьяная драка

Этот состоявшийся спортсмен не мог простить девушке измены, но когда она позвонила спустя около года после расставания, то сразу забыл о былых обидах и согласился увидеться. Прежние чувства затмили инстинкт самосохранения, и за это он заплатил жизнью.

Семен Филатов с детства увлекался спортом, но профессионалом стал из-за трагедии. Во время уличной перепалки с пьяными мужчинами получил удар ножом в бедро, осложнение привело к ампутации. Парень не считал себя инвалидом и начал усиленно посещать спортзал, где увлекся популярным среди паралимпийцев пауэрлифтингом. Вскоре стал вице-чемпионом первенства Санкт-Петербурга.

У Филатова появилось много новых друзей, большинство из них – выходцы с Кавказа. Их культура настолько его привлекла, что он даже принял ислам. Периодически путешествовал по Дагестану и Чечне. Отучился на инженера, получил престижную работу.

« "Большие перспективы были. Спортивный результат тоже начал улучшаться. Семен был развит очень разносторонне, что не спросишь - все знает", - рассказывал в интервью "Комсомольской правде" друг Филатова, Магомед Джамалов.

В личной жизни у Семена тоже все складывалось неплохо. Познакомился с эффектной брюнеткой, переехавшей из Воронежа. Анастасия Миняйлова работала администратором в медицинской клинике. Стали снимать квартиру и жить вместе. Но однажды дома Филатов обнаружил возлюбленную в компании другого. Церемониться не стал, дал конкуренту оплеуху и разорвал отношения с Анастасией, которая с новым женихом вернулась в Воронеж.

Киллер из любовного треугольника

На следующий день камеры наблюдения зафиксировали, как Семен и Анастасия выходят из парадной, в этот момент к нему подбегает молодой человек и выпускает обойму из пистолета Макарова. Выстрел в голову, еще несколько - в сердце. Всего семь пуль. Сработал как профессиональный киллер. Но чем мог кому-то насолить инвалид?

Оперативники быстро поняли, что Миняйлова знала о готовящемся покушении. Но в чем причина? Религиозные мотивы или деньги? Нет, это была всего лишь месть за ту самую пощечину. "Киллер" - новый парень Анастасии Исраил Алиев. На протяжении года его разъедала обида за унижение от разъяренного Филатова. И Алиев с Миняйловой разработали план расправы.

« "Она под благовидным предлогом выманила Филатова из дома, а Алиев застрелил его. Мотив — месть", - подтвердили в Следственном комитете и обвинили девушку в "преступном сговоре".

Через сутки парочка на машине Алиева отправилась в Воронеж и в районе Каширы их задержали. Оказалось, что родственники никак не могли связаться с Анастасией и забили тревогу, ведь о поездке в Санкт-Петербург она никого не предупредила. О своей дочери семья узнала из криминальных новостей. На допросе Алиев и Миняйлова во всем признались и сотрудничали со следствием, избежав максимального наказания. Алиев получил 7,5 лет колонии общего режима. Миняйлова – всего полтора года.