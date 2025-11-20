Рейтинг@Mail.ru
Убийство русского силача заказала его девушка: киллером стал ее любовник - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 20.11.2025 (обновлено: 22:47 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/pauerlifting-2054450967.html
Убийство русского силача заказала его девушка: киллером стал ее любовник
Убийство русского силача заказала его девушка: киллером стал ее любовник - РИА Новости, 20.11.2025
Убийство русского силача заказала его девушка: киллером стал ее любовник
Он получил удар ножом от пьяных хулиганов на улице, остался инвалидом, но построил крутую спортивную карьеру, нашел любимую девушку, а потом в их отношения... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:10:00+03:00
2025-11-20T22:47:00+03:00
пауэрлифтинг
вокруг спорта
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054227569_0:0:1356:763_1920x0_80_0_0_40c54158e95d7bbd13028e179c0eb6ae.png
/20251107/lyzhnik-2052995887.html
/20251020/zadushil-2049411055.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054227569_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_50c1a8ef0ac5f4b8315f439cd041d106.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пауэрлифтинг, вокруг спорта, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Пауэрлифтинг, Вокруг спорта, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт

Убийство русского силача заказала его девушка: киллером стал ее любовник

© Фото : социальные сетиСемен Филатов
Семен Филатов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : социальные сети
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Он получил удар ножом от пьяных хулиганов на улице, остался инвалидом, но построил крутую спортивную карьеру, нашел любимую девушку, а потом в их отношения вклинился третий. РИА Новости Спорт рассказывает трагическую историю мощного атлета из Санкт-Петербурга.

Пьяная драка

Этот состоявшийся спортсмен не мог простить девушке измены, но когда она позвонила спустя около года после расставания, то сразу забыл о былых обидах и согласился увидеться. Прежние чувства затмили инстинкт самосохранения, и за это он заплатил жизнью.
Семен Филатов с детства увлекался спортом, но профессионалом стал из-за трагедии. Во время уличной перепалки с пьяными мужчинами получил удар ножом в бедро, осложнение привело к ампутации. Парень не считал себя инвалидом и начал усиленно посещать спортзал, где увлекся популярным среди паралимпийцев пауэрлифтингом. Вскоре стал вице-чемпионом первенства Санкт-Петербурга.
Руслан Якимов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Мне вас заказали": русского лыжника зарезал фанат боевиков
7 ноября, 20:20
У Филатова появилось много новых друзей, большинство из них – выходцы с Кавказа. Их культура настолько его привлекла, что он даже принял ислам. Периодически путешествовал по Дагестану и Чечне. Отучился на инженера, получил престижную работу.
«
"Большие перспективы были. Спортивный результат тоже начал улучшаться. Семен был развит очень разносторонне, что не спросишь - все знает", - рассказывал в интервью "Комсомольской правде" друг Филатова, Магомед Джамалов.
© Фото : социальные сетиСемен Филатов
Семен Филатов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : социальные сети
Семен Филатов
В личной жизни у Семена тоже все складывалось неплохо. Познакомился с эффектной брюнеткой, переехавшей из Воронежа. Анастасия Миняйлова работала администратором в медицинской клинике. Стали снимать квартиру и жить вместе. Но однажды дома Филатов обнаружил возлюбленную в компании другого. Церемониться не стал, дал конкуренту оплеуху и разорвал отношения с Анастасией, которая с новым женихом вернулась в Воронеж.

Киллер из любовного треугольника

На следующий день камеры наблюдения зафиксировали, как Семен и Анастасия выходят из парадной, в этот момент к нему подбегает молодой человек и выпускает обойму из пистолета Макарова. Выстрел в голову, еще несколько - в сердце. Всего семь пуль. Сработал как профессиональный киллер. Но чем мог кому-то насолить инвалид?
© Фото : архивное фотоКадр из видео момента убийства Семена Филатова
Кадр из видео момента убийства Семена Филатова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : архивное фото
Кадр из видео момента убийства Семена Филатова
Оперативники быстро поняли, что Миняйлова знала о готовящемся покушении. Но в чем причина? Религиозные мотивы или деньги? Нет, это была всего лишь месть за ту самую пощечину. "Киллер" - новый парень Анастасии Исраил Алиев. На протяжении года его разъедала обида за унижение от разъяренного Филатова. И Алиев с Миняйловой разработали план расправы.
«
"Она под благовидным предлогом выманила Филатова из дома, а Алиев застрелил его. Мотив — месть", - подтвердили в Следственном комитете и обвинили девушку в "преступном сговоре".
Через сутки парочка на машине Алиева отправилась в Воронеж и в районе Каширы их задержали. Оказалось, что родственники никак не могли связаться с Анастасией и забили тревогу, ведь о поездке в Санкт-Петербург она никого не предупредила. О своей дочери семья узнала из криминальных новостей. На допросе Алиев и Миняйлова во всем признались и сотрудничали со следствием, избежав максимального наказания. Алиев получил 7,5 лет колонии общего режима. Миняйлова – всего полтора года.
"Считаю приговор несправедливым, - возмущалась мама убитого. – Считаю, что Миняйлова здесь играла главную роль. Именно она виновна. Если говорить абстрактно, то Алиев был просто пистолетом в ее руках". Спустя несколько месяцев Анастасию и вовсе отпустили на волю, заменив заключение на штраф в 150 тысяч рублей.
Алена Папст - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Инсценировал страшную смерть жены-каратистки: убийцу выдала одна деталь
20 октября, 16:37
 
ПауэрлифтингВокруг спортаМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала