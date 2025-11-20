ООН обязала Францию объяснить решение о проведении ОИ без публичных дебатов

Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости. Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) обязала Францию предоставить объяснения в связи с тем, что решение о проведении зимних Олимпийских игр-2030 было принято без публичных дебатов, несмотря на протесты населения, сообщило агентство Франс Пресс.

В среду комитет ООН по соблюдению Орхусской конвенции – договора 1998 года, призванного гарантировать информирование общественности и ее участие в решении экологических вопросов, ратифицированного Францией в 2002 году, - "признал приемлемыми в предварительном порядке" две жалобы, поданные французской НКО JOP 2030, а также несколькими организациями, включая France Nature Environnement и Лигу прав человека, а также одиннадцатью депутатами парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция", которые выступают против проведения Олимпиады.

"У стороны, против которой подана жалоба, а именно Франции, будет пять месяцев с даты письменного уведомления, чтобы представить дополнительные аргументы", - заявил агентству официальный представитель UNECE Жан Родригес.

В мае несколько судебных исков были поданы во Франции с целью добиться отмены проведения зимних Олимпийских игр 2030 года, которые должны пройти во французских Альпах . Исходящий от граждан иск направлен в административный суд Лиона с просьбой приостановить действие олимпийского контракта, который предусматривает создание олимпийской деревни в Бриансоне и ледового катка в Ницце . Также истцы обратились в комитет ООН по соблюдению Орхусской конвенции, указывая на риски подготовительных работ к олимпиаде для экологии и неоправданные финансовые затраты.

Противники олимпиады также требуют "ввести мораторий на специальные олимпийские законы" и организовать общественные дебаты по поводу проведения соревнований во Франции.

После получения ответа от Франции комитет примет решение о рассмотрении обоих запросов по существу. Как отмечает агентство, это беспрецедентный случай в истории Олимпиады, когда ее проведение оспаривается самими гражданами станы-хозяйки игр.

Олимпиада во Французских Альпах должна пройти 1-17 февраля 2030 года.