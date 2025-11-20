Рейтинг@Mail.ru
18:57 20.11.2025
ООН обязала Францию объяснить решение о проведении ОИ без публичных дебатов
ООН обязала Францию объяснить решение о проведении ОИ без публичных дебатов

Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости. Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) обязала Францию предоставить объяснения в связи с тем, что решение о проведении зимних Олимпийских игр-2030 было принято без публичных дебатов, несмотря на протесты населения, сообщило агентство Франс Пресс.
В среду комитет ООН по соблюдению Орхусской конвенции – договора 1998 года, призванного гарантировать информирование общественности и ее участие в решении экологических вопросов, ратифицированного Францией в 2002 году, - "признал приемлемыми в предварительном порядке" две жалобы, поданные французской НКО JOP 2030, а также несколькими организациями, включая France Nature Environnement и Лигу прав человека, а также одиннадцатью депутатами парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция", которые выступают против проведения Олимпиады.
"У стороны, против которой подана жалоба, а именно Франции, будет пять месяцев с даты письменного уведомления, чтобы представить дополнительные аргументы", - заявил агентству официальный представитель UNECE Жан Родригес.
В мае несколько судебных исков были поданы во Франции с целью добиться отмены проведения зимних Олимпийских игр 2030 года, которые должны пройти во французских Альпах. Исходящий от граждан иск направлен в административный суд Лиона с просьбой приостановить действие олимпийского контракта, который предусматривает создание олимпийской деревни в Бриансоне и ледового катка в Ницце. Также истцы обратились в комитет ООН по соблюдению Орхусской конвенции, указывая на риски подготовительных работ к олимпиаде для экологии и неоправданные финансовые затраты.
Противники олимпиады также требуют "ввести мораторий на специальные олимпийские законы" и организовать общественные дебаты по поводу проведения соревнований во Франции.
После получения ответа от Франции комитет примет решение о рассмотрении обоих запросов по существу. Как отмечает агентство, это беспрецедентный случай в истории Олимпиады, когда ее проведение оспаривается самими гражданами станы-хозяйки игр.
Олимпиада во Французских Альпах должна пройти 1-17 февраля 2030 года.
Летом 2024 года во Франции уже проходили Олимпийские игры, которые подверглись критике как со стороны спортсменов и жителей Франции, так и многих политиков. В частности, на церемонии открытия, которая прошла на Сене в Париже, была показана сцена, пародирующая роспись Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества* (признано в России экстремистским движением и запрещено). Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено
