16:31 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/karlsen--2056359749.html
Карлсен и Непомнящий примут участие в ЧМ по рапиду и блицу в Дохе
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен примут участие в чемпионатах мира по рапиду и блицу, которые пройдут в РИА Новости Спорт, 20.11.2025
спорт
ян непомнящий
магнус карлсен
александр грищук
Новости
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен примут участие в чемпионатах мира по рапиду и блицу, которые пройдут в Дохе.
Всего на открытые турниры заявлены 233 игрока в блице и 230 в рапиде. В соревнованиях примут участие в том числе Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Володар Мурзин, Александр Грищук, а также действующий чемпион мира в классические шахматы индиец Гукеш Доммараджу.
В соревнованиях среди женщин примут участие 130 шахматисток, включая россиянок Екатерину Лагно, Александру Горячкину, Лею Гарифуллину и Полину Шувалову.
Соревнования в столице Катара пройдут с 25 по 30 декабря, общий призовой фонд превысит 1 млн евро. Действующими чемпионами мира в рапиде являются Мурзин и Хампи Конеру из Индии, в блице в прошлом году у женщин выиграла китаянка Цзюй Вэньцзюнь, у мужчин титул поделили Непомнящий и Карлсен. Норвежец на турнире по рапиду получил штраф за нарушение дресс-кода, принципиально отказался переодевать джинсы и был снят с девятого тура. Позднее шахматист продал эти джинсы на аукционе за 36,1 тысячи долларов и отдал вырученные средства на благотворительность.
