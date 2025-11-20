https://ria.ru/20251120/gusev-2056294557.html
Гусев ответил на вопрос о напряженности в "Динамо" при Карпине
Гусев ответил на вопрос о напряженности в "Динамо" при Карпине
Гусев ответил на вопрос о напряженности в "Динамо" при Карпине
Напряженности в команде во время работы главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина в "Динамо" не было, сказал журналистам исполняющий обязанности главного тренера московского клуба Ролан Гусев.
Гусев ответил на вопрос о напряженности в "Динамо" при Карпине
Гусев заявил, что напряженности во время работы Карпина в "Динамо" не было
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Напряженности в команде во время работы главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина в "Динамо" не было, сказал журналистам исполняющий обязанности главного тренера московского клуба Ролан Гусев.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
в понедельник объявил о решении уйти из "Динамо
". Он решил сосредоточиться на сборной России, которая на последних сборах сыграла вничью с Перу и потерпела поражение в матче с Чили.
«
"Настрой у команды хороший. Как я отреагировал на уход Валерия Георгиевича? Конечно, для команды это всегда неприятные новости. Но это неотъемлемая часть футбола. Всегда было, есть и будет: нет результата, весь удар принимает на себя тренер. Я бы не сказал, что с Валерием Георгиевичем была какая-то напряженность. Все нормально коммуницировали. Единственное, для таких больших клубов, как "Динамо", главное в первую очередь - результат. Так во всем мире", - сказал Гусев.
Гусев
17 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо".
"Мы с ребятами давно знакомы, хорошо знаем друг друга. Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации оказались. Понятно, что "Динамо" не тот клуб, который должен находиться в таком положении. Нам надо идти наверх", - добавил тренер.