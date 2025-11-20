https://ria.ru/20251120/gladyshev-2056308463.html
Футболист сборной России ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы
Футболист сборной России ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Футболист сборной России ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Ярослав Гладышев сказал журналистам, что его отец положительно отреагирует на решение о разрешении продажи... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T14:13:00+03:00
2025-11-20T14:13:00+03:00
2025-11-20T14:28:00+03:00
футбол
ярослав гладышев
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968391943_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_7cf3672935867768027b33b97fe997ed.jpg
/20251120/gladyshev-2056307772.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968391943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5546a3d20d8b7be0e22816216a0cfa89.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярослав гладышев, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), спорт, вокруг спорта
Футбол, Ярослав Гладышев, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт, Вокруг спорта
Футболист сборной России ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы
Гладышев о продаже пива на стадионах: мой отец положительно отреагирует на это