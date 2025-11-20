Рейтинг@Mail.ru
Футболист сборной России ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:13 20.11.2025 (обновлено: 14:28 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/gladyshev-2056308463.html
Футболист сборной России ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы
Футболист сборной России ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Футболист сборной России ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Ярослав Гладышев сказал журналистам, что его отец положительно отреагирует на решение о разрешении продажи... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T14:13:00+03:00
2025-11-20T14:28:00+03:00
футбол
ярослав гладышев
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968391943_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_7cf3672935867768027b33b97fe997ed.jpg
/20251120/gladyshev-2056307772.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968391943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5546a3d20d8b7be0e22816216a0cfa89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ярослав гладышев, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), спорт, вокруг спорта
Футбол, Ярослав Гладышев, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт, Вокруг спорта
Футболист сборной России ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы

Гладышев о продаже пива на стадионах: мой отец положительно отреагирует на это

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо"-"Краснодар"
Футбол. РПЛ. Матч Динамо-Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Ярослав Гладышев сказал журналистам, что его отец положительно отреагирует на решение о разрешении продажи пива на стадионах.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ранее сообщал РИА Новости, что вместе с коллегами работает над законопроектом, который позволит вернуть продажу пива на стадионах.
«
"Мой отец явно положительно отреагирует на возвращение пива на стадионы", - сказал Гладышев.
Нападающий московского Динамо Ярослав Гладышев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Гладышев заявил, что не рассматривает уход в аренду из "Динамо"
20 ноября, 14:10
 
ФутболЯрослав ГладышевДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала