Гладышев заявил, что не рассматривает уход в аренду из "Динамо" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
14:10 20.11.2025 (обновлено: 14:28 20.11.2025)
Гладышев заявил, что не рассматривает уход в аренду из "Динамо"
Гладышев заявил, что не рассматривает уход в аренду из "Динамо"
Гладышев заявил, что не рассматривает уход в аренду из "Динамо"

© Фото : Пресс-служба ФК "Динамо"Нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Ярослав Гладышев сказал журналистам, что не рассматривает вариант ухода в аренду из-за отсутствия голевых действий в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
В сезоне 2025/2026 22-летний Гладышев принял участие в восьми матчах "Динамо" в РПЛ. Нападающий не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне россиянин был одним из лучших бомбардиров "бело-голубых", в 28 встречах он забил десять голов и оформил пять результативных передач.
"Аренду я точно не рассматривал. Я только что продлил контракт. Плюс, травма была в начале сезона, которая сбила всю подготовку. Я не тренировался, не играл два месяца. Потом еще недели три восстанавливался", - сказал Гладышев.
Гладышев является воспитанником "Динамо". Нападающий дебютировал за основную команду московского клуба в сезоне-2021/22.
Ярослав Гладышев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Не все получилось": Гладышев высказался об уходе Карпина из "Динамо"
20 ноября, 14:08
 
ФутболЯрослав ГладышевДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)СпортТрансферы в РПЛ
 
