Гладышев заявил, что не рассматривает уход в аренду из "Динамо"
Гладышев заявил, что не рассматривает уход в аренду из "Динамо" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Гладышев заявил, что не рассматривает уход в аренду из "Динамо"
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Ярослав Гладышев сказал журналистам, что не рассматривает вариант ухода в аренду из-за отсутствия голевых... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T14:10:00+03:00
2025-11-20T14:10:00+03:00
2025-11-20T14:28:00+03:00
футбол
ярослав гладышев
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
спорт
трансферы в рпл
