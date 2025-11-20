https://ria.ru/20251120/gladyshev-2056307325.html
"Не все получилось": Гладышев высказался об уходе Карпина из "Динамо"
"Не все получилось": Гладышев высказался об уходе Карпина из "Динамо" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
"Не все получилось": Гладышев высказался об уходе Карпина из "Динамо"
Уход главного тренера сборной России из московского футбольного клуба "Динамо" стал неожиданностью, проработали не так долго, сказал журналистам нападающий... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T14:08:00+03:00
2025-11-20T14:08:00+03:00
2025-11-20T14:08:00+03:00
футбол
ярослав гладышев
валерий карпин
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022144070_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_96d636cbe9c3497fb3161fdc3a42585a.jpg
/20251120/gusev-2056300337.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022144070_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7afde0979e4f4efd0598000e8879ff6c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярослав гладышев, валерий карпин, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Ярослав Гладышев, Валерий Карпин, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Не все получилось": Гладышев высказался об уходе Карпина из "Динамо"
Гладышев: не ожидал ухода Карпина из "Динамо", надеюсь, еще позовет в сборную
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Уход главного тренера сборной России из московского футбольного клуба "Динамо" стал неожиданностью, проработали не так долго, сказал журналистам нападающий "бело-голубых" Ярослав Гладышев.
В понедельник главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил о решении уйти из "Динамо
". Он решил сосредоточиться на сборной России, которая на последних сборах сыграла вничью с Перу и потерпела поражение в матче с Чили.
«
"Уход Валерия Георгиевича Карпина, конечно, стал неожиданностью. Проработали не так долго. Я думал, хотя бы сезон будет. Но это жизнь, так получилось. Не сказал бы, что в команде были какие-то разногласия при нем. Просто у каждого тренера своя футбольная книга, каждый по-своему считает, как надо тренировать. У Валерия Георгиевича были свои принципы. Мы старались их выполнять, не все получалось, конечно. Думаю, нужно было больше времени. Отсутствие тренера во время его отъезда в сборную вообще никак не сказывалось на команде. Мы продолжали делать то же, что он говорил. На мой взгляд, совмещение никак не влияло. Не могу судить, что не получилось у тренера и у команды в целом. Я выполнял всю работу, которую говорил Валерий Георгиевич, и старался, помогал на поле", - сказал Гладышев.
Российский тренер Ролан Гусев
17 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
"Валерий Георгиевич прощался, как и все тренеры. Собрал нас в зале теории, сказал напутственные слова. Лично мне Валерий Георгиевич дал многое. Дисциплина, работоспособность как на поле, так и вне его. Надеюсь, еще буду хорошо выступать, и он позовет меня в сборную", - добавил футболист.