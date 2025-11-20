Рейтинг@Mail.ru
"Не все получилось": Гладышев высказался об уходе Карпина из "Динамо" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:08 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gladyshev-2056307325.html
"Не все получилось": Гладышев высказался об уходе Карпина из "Динамо"
"Не все получилось": Гладышев высказался об уходе Карпина из "Динамо" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
"Не все получилось": Гладышев высказался об уходе Карпина из "Динамо"
Уход главного тренера сборной России из московского футбольного клуба "Динамо" стал неожиданностью, проработали не так долго, сказал журналистам нападающий... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T14:08:00+03:00
2025-11-20T14:08:00+03:00
футбол
ярослав гладышев
валерий карпин
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022144070_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_96d636cbe9c3497fb3161fdc3a42585a.jpg
/20251120/gusev-2056300337.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022144070_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7afde0979e4f4efd0598000e8879ff6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ярослав гладышев, валерий карпин, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Ярослав Гладышев, Валерий Карпин, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Не все получилось": Гладышев высказался об уходе Карпина из "Динамо"

Гладышев: не ожидал ухода Карпина из "Динамо", надеюсь, еще позовет в сборную

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЯрослав Гладышев
Ярослав Гладышев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Уход главного тренера сборной России из московского футбольного клуба "Динамо" стал неожиданностью, проработали не так долго, сказал журналистам нападающий "бело-голубых" Ярослав Гладышев.
В понедельник главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил о решении уйти из "Динамо". Он решил сосредоточиться на сборной России, которая на последних сборах сыграла вничью с Перу и потерпела поражение в матче с Чили.
«
"Уход Валерия Георгиевича Карпина, конечно, стал неожиданностью. Проработали не так долго. Я думал, хотя бы сезон будет. Но это жизнь, так получилось. Не сказал бы, что в команде были какие-то разногласия при нем. Просто у каждого тренера своя футбольная книга, каждый по-своему считает, как надо тренировать. У Валерия Георгиевича были свои принципы. Мы старались их выполнять, не все получалось, конечно. Думаю, нужно было больше времени. Отсутствие тренера во время его отъезда в сборную вообще никак не сказывалось на команде. Мы продолжали делать то же, что он говорил. На мой взгляд, совмещение никак не влияло. Не могу судить, что не получилось у тренера и у команды в целом. Я выполнял всю работу, которую говорил Валерий Георгиевич, и старался, помогал на поле", - сказал Гладышев.
Российский тренер Ролан Гусев 17 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
"Валерий Георгиевич прощался, как и все тренеры. Собрал нас в зале теории, сказал напутственные слова. Лично мне Валерий Георгиевич дал многое. Дисциплина, работоспособность как на поле, так и вне его. Надеюсь, еще буду хорошо выступать, и он позовет меня в сборную", - добавил футболист.
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Гусев назвал тренера, которого считает своим учителем
20 ноября, 13:50
 
ФутболЯрослав ГладышевВалерий КарпинДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала