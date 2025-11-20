"Не все получилось": Гладышев высказался об уходе Карпина из "Динамо"

«

"Уход Валерия Георгиевича Карпина, конечно, стал неожиданностью. Проработали не так долго. Я думал, хотя бы сезон будет. Но это жизнь, так получилось. Не сказал бы, что в команде были какие-то разногласия при нем. Просто у каждого тренера своя футбольная книга, каждый по-своему считает, как надо тренировать. У Валерия Георгиевича были свои принципы. Мы старались их выполнять, не все получалось, конечно. Думаю, нужно было больше времени. Отсутствие тренера во время его отъезда в сборную вообще никак не сказывалось на команде. Мы продолжали делать то же, что он говорил. На мой взгляд, совмещение никак не влияло. Не могу судить, что не получилось у тренера и у команды в целом. Я выполнял всю работу, которую говорил Валерий Георгиевич, и старался, помогал на поле", - сказал Гладышев.