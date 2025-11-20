https://ria.ru/20251120/gazzaev-2056241419.html
Газзаев поддержал Гусева, назвав его "человеком футбола"
Газзаев поддержал Гусева, назвав его "человеком футбола"
2025-11-20T11:26:00+03:00
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер московских клубов "Динамо" и ЦСКА Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что поддерживает кандидатуру возглавившего "бело-голубых" Ролана Гусева, у бывшего игрока команды появилась хорошая возможность проявить себя в новой должности.
Гусев в понедельник был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо". Ранее в этот день Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. "Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
"Ролан Гусев - человек футбола. Конечно, я поддерживаю назначение Ролана, потому что очень хорошо его знаю. Я тренировал московское "Динамо", и он играл у меня в команде. А потом по моей инициативе он перешел в ЦСКА, потому что я отлично знал его возможности. В "Динамо" он хорошо проявлял себя как игрок, а в ЦСКА тем более. Потом он работал в ДЮСШ ЦСКА и с молодежной командой ЦСКА, а затем (в сезоне 2024-2025 годов) стал ассистентом главного тренера в "Динамо", - сказал Газзаев.
Гусев после ухода чеха Марцела Лички был исполняющим обязанности главного тренера команды в концовке предыдущего чемпионата России. Под его руководством "Динамо" выиграло три матча и в одном потерпело поражение.
"Я считаю, что Ролан Гусев прошел все необходимые для становления этапы тренерской карьеры. И сейчас у него есть возможность проявить себя в "Динамо", - отметил собеседник агентства.