Газзаев поддержал Гусева, назвав его "человеком футбола"

«

"Ролан Гусев - человек футбола. Конечно, я поддерживаю назначение Ролана, потому что очень хорошо его знаю. Я тренировал московское "Динамо", и он играл у меня в команде. А потом по моей инициативе он перешел в ЦСКА, потому что я отлично знал его возможности. В "Динамо" он хорошо проявлял себя как игрок, а в ЦСКА тем более. Потом он работал в ДЮСШ ЦСКА и с молодежной командой ЦСКА, а затем (в сезоне 2024-2025 годов) стал ассистентом главного тренера в "Динамо", - сказал Газзаев.