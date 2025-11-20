Турецкого футболиста будут судить из-за публикаций в стиле "Гарри Поттера"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. Entertainment Inc. подала иск в Стамбульский суд на футболиста турецкого "Фенербахче" Керема Актюркоглу из-за использования визуальных и аудиоматериалов из вселенной "Гарри Поттера" в публикациях в социальных сетях без соответствующего разрешения, сообщает Sabah.

В 2021 году Актюркоглу получил прозвища "волшебник" и "Карем Поттер" из-за снимка в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), на котором он изображен в круглых очках. Во время празднования голов футболист имитировал использование волшебной палочки, а также размещал публикации в социальных сетях с использованием музыки и визуальных материалов из киновселенной.

В материалах дела представлены публикации футболиста в соцсетях, в которых содержатся музыка из серии фильмов, анимационные персонажи, герб "Хогвартса", а также соответствующие декорации и костюмы. Warner Bros. утверждает, что все эти элементы были использованы без разрешения, что нарушает имущественные и авторские права в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, а также создает недобросовестную конкуренцию в рамках турецкого торгового кодекса. Отмечается, что студия запросила проведение экспертизы с привлечением специалиста для подтверждения факта использования данных элементов. В заявлении указано, что она должна проводиться без предварительного уведомления футболиста.