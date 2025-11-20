https://ria.ru/20251120/aktyurkoglu-2056338977.html
Турецкого футболиста будут судить из-за публикаций в стиле "Гарри Поттера"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. Entertainment Inc. подала иск в Стамбульский суд на футболиста турецкого "Фенербахче" Керема Актюркоглу из-за использования визуальных и аудиоматериалов из вселенной "Гарри Поттера" в публикациях в социальных сетях без соответствующего разрешения, сообщает Sabah.
В 2021 году Актюркоглу получил прозвища "волшебник" и "Карем Поттер" из-за снимка в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), на котором он изображен в круглых очках. Во время празднования голов футболист имитировал использование волшебной палочки, а также размещал публикации в социальных сетях с использованием музыки и визуальных материалов из киновселенной.
В материалах дела представлены публикации футболиста в соцсетях, в которых содержатся музыка из серии фильмов, анимационные персонажи, герб "Хогвартса", а также соответствующие декорации и костюмы. Warner Bros. утверждает, что все эти элементы были использованы без разрешения, что нарушает имущественные и авторские права в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, а также создает недобросовестную конкуренцию в рамках турецкого торгового кодекса. Отмечается, что студия запросила проведение экспертизы с привлечением специалиста для подтверждения факта использования данных элементов. В заявлении указано, что она должна проводиться без предварительного уведомления футболиста.
Актюркоглу 27 лет. Он перешел в "Фенербахче" из лиссабонской "Бенфики" в сентябре 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах и забил пять мячей. В августе 2024 года сообщалось, что игрок сборной Турции отказался от перехода в московский "Спартак", предпочтя дождаться предложений из европейских чемпионатов.