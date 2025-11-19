https://ria.ru/20251119/zho--2055985276.html
Легенду ЦСКА вновь арестовали за неделю до приезда на матч, пишут СМИ
Легенду ЦСКА вновь арестовали за неделю до приезда на матч, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Легенду ЦСКА вновь арестовали за неделю до приезда на матч, пишут СМИ
Полиция Рио-де-Жанейро вновь арестовала бывшего футболиста московского ЦСКА Жо из-за неуплаты алиментов, сообщает Metropoles. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T12:57:00+03:00
2025-11-19T12:57:00+03:00
2025-11-19T12:57:00+03:00
футбол
спорт
жо
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/51/151415118_0:249:1670:1188_1920x0_80_0_0_a949a61344d3f531f20ad9f9d5fd76b5.jpg
/20251118/lusiano-2055862586.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/51/151415118_0:92:1670:1345_1920x0_80_0_0_9136a874d7e59a4ffd0ef4efcbfbaafd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, жо, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Жо, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Вокруг спорта
Легенду ЦСКА вновь арестовали за неделю до приезда на матч, пишут СМИ
Жо вновь арестовали из-за алиментов за неделю до приезда на матч ПФК ЦСКА
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Полиция Рио-де-Жанейро вновь арестовала бывшего футболиста московского ЦСКА Жо из-за неуплаты алиментов, сообщает Metropoles.
Задержание произошло во вторник на пляже Барра в западной части города. Игрок не платил алименты в течение 12 месяцев и арестован по этой причине в четвертый раз. Ранее он был арестован за неуплату в мае и декабре 2024 года и один раз - в июне 2025-го. Во все предыдущие разы футболист выходил на свободу после уплаты долга.
Как ранее сообщала пресс-служба ЦСКА, бывший форвард армейцев должен посетить две игры клуба: против махачкалинского "Динамо" (26 ноября) в Кубке России и против "Оренбурга" (29 ноября) в чемпионате страны.
Жо 38 лет. В 2006 году он перешел из бразильского "Коринтианса" в ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего за армейцев он провел 77 матчей и забил 44 мяча. В минувшем сезоне футболист сыграл шесть матчей за бразильский клуб "Итабириту".