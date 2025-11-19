Рейтинг@Mail.ru
Легенду ЦСКА вновь арестовали за неделю до приезда на матч, пишут СМИ
Футбол
 
12:57 19.11.2025
Легенду ЦСКА вновь арестовали за неделю до приезда на матч, пишут СМИ
Полиция Рио-де-Жанейро вновь арестовала бывшего футболиста московского ЦСКА Жо из-за неуплаты алиментов, сообщает Metropoles. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Полиция Рио-де-Жанейро вновь арестовала бывшего футболиста московского ЦСКА Жо из-за неуплаты алиментов, сообщает Metropoles.
Задержание произошло во вторник на пляже Барра в западной части города. Игрок не платил алименты в течение 12 месяцев и арестован по этой причине в четвертый раз. Ранее он был арестован за неуплату в мае и декабре 2024 года и один раз - в июне 2025-го. Во все предыдущие разы футболист выходил на свободу после уплаты долга.
Как ранее сообщала пресс-служба ЦСКА, бывший форвард армейцев должен посетить две игры клуба: против махачкалинского "Динамо" (26 ноября) в Кубке России и против "Оренбурга" (29 ноября) в чемпионате страны.
Жо 38 лет. В 2006 году он перешел из бразильского "Коринтианса" в ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего за армейцев он провел 77 матчей и забил 44 мяча. В минувшем сезоне футболист сыграл шесть матчей за бразильский клуб "Итабириту".
Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются футболистом "Зенита"
18 ноября, 22:55
 
