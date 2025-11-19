"Огромное достижение": Смагин об игре Есипенко на Кубке мира по шахматам

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко действует с ясной головой и хладнокровием, постепенно прибавляя в качестве игры по ходу Кубка мира, проходящего в Гоа (Индия), заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
"Конечно, мы надеялись на то, что кто-то из наших шахматистов пройдет как можно дальше. Мы еще рассчитывали и на Даниила Дубова. Но он со своей специфической стратегией проведения матчей не выдержал определенного напряжения и, к сожалению, вылетел на предыдущей стадии. Хотя выглядел очень хорошо. А Андрей проводит турнир с полной выкладкой, он не сворачивал игру в классических партиях и в середине дистанции стал прибавлять именно в шахматном плане. Как, например, какие-то команды набирают форму по ходу чемпионата мира по футболу", - сказал Смагин.
"И мне кажется, что сейчас он выглядит лучше, чем в начале турнира. Усталость у него не чувствуется, он очень хорошо контролирует позиции и, что очень важно, не делает откровенно плохих ходов. И выход в полуфинал - огромное достижение. Два года назад Андрей в последнем туре "Большой швейцарки", когда его устраивала ничья, проиграл совершенно не обязательную партию Анишу Гири из Нидерландов и не смог попасть в турнир претендентов. Я думаю, что в психологическом плане он сделал правильные выводы и здесь у него все пока получается так, как надо. Будем надеяться, что и его не обойдет стороной удача. А она при таком формате Кубка мира очень нужна любому игроку", - отметил собеседник агентства.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 26 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2026 года.
