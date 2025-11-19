"Огромное достижение": Смагин об игре Есипенко на Кубке мира по шахматам

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко действует с ясной головой и хладнокровием, постепенно прибавляя в качестве игры по ходу Кубка мира, проходящего в Гоа (Индия), заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 26 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2026 года.