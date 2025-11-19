Рейтинг@Mail.ru
17:19 19.11.2025 (обновлено: 17:30 19.11.2025)
"Огромное достижение": Смагин об игре Есипенко на Кубке мира по шахматам
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко действует с ясной головой и хладнокровием, постепенно прибавляя в качестве игры по ходу Кубка мира, проходящего в Гоа... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
спорт, шахматы, андрей есипенко, сергей смагин, вэй и, федерация шахмат россии (фшр), кубок мира по шахматам
Спорт, Шахматы, Андрей Есипенко, Сергей Смагин, Вэй И, Федерация шахмат России (ФШР), Кубок мира по шахматам
"Огромное достижение": Смагин об игре Есипенко на Кубке мира по шахматам

Смагин: Есипенко набирает форму по ходу Кубка мира по шахматам

© официальная страница Андрея Есипенко ВКонтактеРоссийский шахматист Андрей Есипенко
Российский шахматист Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© официальная страница Андрея Есипенко ВКонтакте
Российский шахматист Андрей Есипенко. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко действует с ясной головой и хладнокровием, постепенно прибавляя в качестве игры по ходу Кубка мира, проходящего в Гоа (Индия), заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
В среду Есипенко трижды обыграл соперника в рапиде и один раз уступил. Матч завершился со счетом 4:2. В полуфинале Есипенко встретится с Вэй И из Китая.
«
"Конечно, мы надеялись на то, что кто-то из наших шахматистов пройдет как можно дальше. Мы еще рассчитывали и на Даниила Дубова. Но он со своей специфической стратегией проведения матчей не выдержал определенного напряжения и, к сожалению, вылетел на предыдущей стадии. Хотя выглядел очень хорошо. А Андрей проводит турнир с полной выкладкой, он не сворачивал игру в классических партиях и в середине дистанции стал прибавлять именно в шахматном плане. Как, например, какие-то команды набирают форму по ходу чемпионата мира по футболу", - сказал Смагин.
Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россиянин вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам
19 ноября, 15:56
«
"И мне кажется, что сейчас он выглядит лучше, чем в начале турнира. Усталость у него не чувствуется, он очень хорошо контролирует позиции и, что очень важно, не делает откровенно плохих ходов. И выход в полуфинал - огромное достижение. Два года назад Андрей в последнем туре "Большой швейцарки", когда его устраивала ничья, проиграл совершенно не обязательную партию Анишу Гири из Нидерландов и не смог попасть в турнир претендентов. Я думаю, что в психологическом плане он сделал правильные выводы и здесь у него все пока получается так, как надо. Будем надеяться, что и его не обойдет стороной удача. А она при таком формате Кубка мира очень нужна любому игроку", - отметил собеседник агентства.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 26 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2026 года.
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Российские шахматистки обыграли американок на чемпионате мира
18 ноября, 22:44
 
