Футбол
 
13:44 19.11.2025
Семин предложил новый формат лимита на легионеров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Футбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Галатасарай"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в разговоре с РИА Новости выступил с предложением оставить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) только в заявках команд.
Ранее в ноябре состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с бывшими главными тренерами сборной России Семиным, Валерием Газзаевым и Станиславом Черчесовым. По ее итогам министерство спорта РФ получило предложение об ограничении числа легионеров в командах РПЛ в заявке одной команды 8-9 иностранными игроками.
"Мнения были у многих тренеров, у каждого свое видение. Это было мнение отдельных тренеров", - сказал Семин, комментируя предложение об ограничении числа легионеров в заявках клубов РПЛ.
Также на встрече с министром спорта РФ прозвучало предложение ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке. Предполагается, что он будет рассчитываться исходя из позиции той или иной команды в турнирной таблице по итогам сезона. То есть, чем выше место займет команда в чемпионате, тем больше будет налог.
«
"Я нормально отношусь к разным мнениям. Лично мое мнение, количество легионеров в заявке можно уменьшить, но на футбольном поле должно определять качество всех, кто есть в команде. В команде все равны и в недельном цикле идет мотивация каждого игрока, чтобы никто искусственно не имел для себя места в стартовом составе. Пускай идет конкуренция иностранцев и наших — кто лучше, тот и должен выходить. Число легионеров в заявке однозначно можно уменьшить", - добавил бывший главный тренер сборной России.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
Футбол
Юрий Семин
РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
