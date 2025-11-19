Семин предложил новый формат лимита на легионеров

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в разговоре с РИА Новости выступил с предложением оставить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) только в заявках команд.

Ранее в ноябре состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с бывшими главными тренерами сборной России Семиным, Валерием Газзаевым и Станиславом Черчесовым. По ее итогам министерство спорта РФ получило предложение об ограничении числа легионеров в командах РПЛ в заявке одной команды 8-9 иностранными игроками.

"Мнения были у многих тренеров, у каждого свое видение. Это было мнение отдельных тренеров", - сказал Семин, комментируя предложение об ограничении числа легионеров в заявках клубов РПЛ.

Также на встрече с министром спорта РФ прозвучало предложение ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке. Предполагается, что он будет рассчитываться исходя из позиции той или иной команды в турнирной таблице по итогам сезона. То есть, чем выше место займет команда в чемпионате, тем больше будет налог.

« "Я нормально отношусь к разным мнениям. Лично мое мнение, количество легионеров в заявке можно уменьшить, но на футбольном поле должно определять качество всех, кто есть в команде. В команде все равны и в недельном цикле идет мотивация каждого игрока, чтобы никто искусственно не имел для себя места в стартовом составе. Пускай идет конкуренция иностранцев и наших — кто лучше, тот и должен выходить. Число легионеров в заявке однозначно можно уменьшить", - добавил бывший главный тренер сборной России.