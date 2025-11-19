Рейтинг@Mail.ru
19.11.2025
18:15 19.11.2025
Российские шахматистки одержали третью победу подряд на чемпионате мира
Российские шахматистки одержали третью победу подряд на чемпионате мира
2025
Российские шахматистки одержали третью победу подряд на чемпионате мира

Российские шахматистки обыграли испанок на чемпионате мира

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сборная России обыграла испанок в матче третьего тура группового этапа женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе.
Встреча группы А завершилась со счетом 3,5:0,5. Россиянка Лея Гарифуллина обыграла белыми фигурами испанку Галь Мусельяс, Ольга Гиря черными победила Монику Кальсетту, Полина Шувалова также черными - Ану Матнадзе. Катерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с Сабриной Вегой.
В первом туре россиянки обыграли команду Казахстана, во втором - американок. Также в группе А выступают сборные Азербайджана и Перу.
В июле совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил участие сборной России в турнире под флагом организации. Соревнования завершатся 23 ноября. Россиянки дважды выигрывали турнир.
