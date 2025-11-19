https://ria.ru/20251119/pobeda-2056084035.html
Российские шахматистки одержали третью победу подряд на чемпионате мира
Сборная России обыграла испанок в матче третьего тура группового этапа женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
