Рейтинг@Mail.ru
Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
20:37 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/nadal-2056124316.html
Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры
Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры
Испанец Рафаэль Надаль впервые появился на корте спустя ровно год после завершения карьеры теннисиста. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T20:37:00+03:00
2025-11-19T20:37:00+03:00
теннис
спорт
рафаэль надаль
ботик ван де зандсхюлп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962657105_0:297:864:783_1920x0_80_0_0_48920ec797fcccafde98275d979cdaae.jpg
/20251117/ozhe-2055377438.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962657105_0:216:864:864_1920x0_80_0_0_21959e40789be7419f7df9eeac91f99c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, рафаэль надаль, ботик ван де зандсхюлп
Теннис, Спорт, Рафаэль Надаль, Ботик ван де Зандсхюлп
Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры

Надаль появился на корте впервые спустя ровно год после завершения карьеры

© Фото : Социальные сети Рафаэля НадаляРафаэль Надаль
Рафаэль Надаль - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Социальные сети Рафаэля Надаля
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль впервые появился на корте спустя ровно год после завершения карьеры теннисиста.
В последний раз до этого испанец выходил на корт в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходила в испанской Малаге, где уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу.
В среду 39-летний Надаль принял участие в тренировке с ученицей его академии, 20-летней филиппинкой Александрой Эалой.
"Спустя год было так здорово снова оказаться на теннисном корте. Было здорово тренироваться с тобой, Алекс. В следующий раз я буду сильнее", - написал Надаль в соцсети Х.
На счету Надаля 22 победы на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные 14 титулов "Ролан Гаррос". Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом - в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016-м - в парном.
Теннисист Оже-Альяссим (Канада) - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
ATP обновила рейтинг после итогового турнира
17 ноября, 08:55
 
ТеннисСпортРафаэль НадальБотик ван де Зандсхюлп
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    1
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала