Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль впервые появился на корте спустя ровно год после завершения карьеры теннисиста.

В последний раз до этого испанец выходил на корт в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходила в испанской Малаге, где уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу

В среду 39-летний Надаль принял участие в тренировке с ученицей его академии, 20-летней филиппинкой Александрой Эалой.

"Спустя год было так здорово снова оказаться на теннисном корте. Было здорово тренироваться с тобой, Алекс. В следующий раз я буду сильнее", - написал Надаль в соцсети Х.