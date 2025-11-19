https://ria.ru/20251119/nadal-2056124316.html
Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры
Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры
Испанец Рафаэль Надаль впервые появился на корте спустя ровно год после завершения карьеры теннисиста. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T20:37:00+03:00
2025-11-19T20:37:00+03:00
2025-11-19T20:37:00+03:00
теннис
спорт
рафаэль надаль
ботик ван де зандсхюлп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962657105_0:297:864:783_1920x0_80_0_0_48920ec797fcccafde98275d979cdaae.jpg
/20251117/ozhe-2055377438.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962657105_0:216:864:864_1920x0_80_0_0_21959e40789be7419f7df9eeac91f99c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, рафаэль надаль, ботик ван де зандсхюлп
Теннис, Спорт, Рафаэль Надаль, Ботик ван де Зандсхюлп
Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры
Надаль появился на корте впервые спустя ровно год после завершения карьеры
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль впервые появился на корте спустя ровно год после завершения карьеры теннисиста.
В последний раз до этого испанец выходил на корт в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходила в испанской Малаге, где уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу
.
В среду 39-летний Надаль
принял участие в тренировке с ученицей его академии, 20-летней филиппинкой Александрой Эалой.
"Спустя год было так здорово снова оказаться на теннисном корте. Было здорово тренироваться с тобой, Алекс. В следующий раз я буду сильнее", - написал Надаль в соцсети Х.
На счету Надаля 22 победы на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные 14 титулов "Ролан Гаррос". Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом - в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016-м - в парном.