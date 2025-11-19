Рейтинг@Mail.ru
Минспорт утвердил нового главного тренера сборной России по легкой атлетике
12:59 19.11.2025
Минспорт утвердил нового главного тренера сборной России по легкой атлетике
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил у себя в Telegram-канале о том, что подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025
спорт, светлана абрамова, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), михаил дегтярев
Спорт, Светлана Абрамова, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Михаил Дегтярев
Минспорт утвердил нового главного тренера сборной России по легкой атлетике

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Третий день
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил у себя в Telegram-канале о том, что подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал утвердить Абрамову в должности главного тренера сборной России. Абрамова сменит на этом посту отправленного в отставку Руслана Мащенко, возглавлявшего национальную команду с мая 2023 года.
"Подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Ее кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта 17 ноября", - написал Дегтярев.
Абрамова ранее работала личным тренером серебряного призера Олимпийских игр и чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, а также была спортивным директором ВФЛА.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.
Легкая атлетика. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Призера ЧМ по легкой атлетике из США отстранили за допинг
11 ноября, 08:45
 
Спорт, Светлана Абрамова, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Михаил Дегтярев
 
