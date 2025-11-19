https://ria.ru/20251119/minsport-2055985856.html
Минспорт утвердил нового главного тренера сборной России по легкой атлетике
Минспорт утвердил нового главного тренера сборной России по легкой атлетике - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Минспорт утвердил нового главного тренера сборной России по легкой атлетике
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил у себя в Telegram-канале о том, что подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T12:59:00+03:00
2025-11-19T12:59:00+03:00
2025-11-19T12:59:00+03:00
спорт
светлана абрамова
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
михаил дегтярев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859086072_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_798e604dd874a476f6f2cccc68022ad9.jpg
/20251111/atletika-2054090305.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859086072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_763ab553049a53e954b83ed3872350a9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, светлана абрамова, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), михаил дегтярев
Спорт, Светлана Абрамова, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Михаил Дегтярев
Минспорт утвердил нового главного тренера сборной России по легкой атлетике
Минспорт утвердил Абрамову главным тренером сборной России по легкой атлетике
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил у себя в Telegram-канале о том, что подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал утвердить Абрамову в должности главного тренера сборной России. Абрамова сменит на этом посту отправленного в отставку Руслана Мащенко, возглавлявшего национальную команду с мая 2023 года.
"Подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Ее кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта 17 ноября", - написал Дегтярев.
Абрамова ранее работала личным тренером серебряного призера Олимпийских игр и чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, а также была спортивным директором ВФЛА.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.