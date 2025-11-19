Минспорт утвердил нового главного тренера сборной России по легкой атлетике

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Третий день

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил у себя в Telegram-канале о том, что подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал утвердить Абрамову в должности главного тренера сборной России. Абрамова сменит на этом посту отправленного в отставку Руслана Мащенко, возглавлявшего национальную команду с мая 2023 года.

"Подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Ее кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта 17 ноября", - написал Дегтярев.

Абрамова ранее работала личным тренером серебряного призера Олимпийских игр и чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, а также была спортивным директором ВФЛА.