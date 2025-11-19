https://ria.ru/20251119/maygurov-2055970453.html
Майгуров заверил, что у СБР есть необходимое количество патронов на сезон
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заверил, что у федерации есть достаточное количество патронов на предстоящий сезон, а также заявил об улучшении их качества.
"Это больной вопрос, но решаемый. Мы приобрели необходимое количество патронов на этот сезон с запасом. Патроны недешевые, но они есть. Бить тревогу не стоит. Модернизация производства в Климовске улучшила качество наших патронов", - сказал Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Мы призываем к тому, чтобы наш патрон был конкурентоспособен, и мы не заказывали за рубежом. Но для этого нужно обновление производственной линии. Нам обещают, что это случится, не открещиваются от нас", - подчеркнул он.
Новый сезон Кубка России по биатлону стартует 25 ноября этапом в Ханты-Мансийске.