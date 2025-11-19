Майгуров заверил, что у СБР есть необходимое количество патронов на сезон

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заверил, что у федерации есть достаточное количество патронов на предстоящий сезон, а также заявил об улучшении их качества.

"Это больной вопрос, но решаемый. Мы приобрели необходимое количество патронов на этот сезон с запасом. Патроны недешевые, но они есть. Бить тревогу не стоит. Модернизация производства в Климовске улучшила качество наших патронов", - сказал Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Мы призываем к тому, чтобы наш патрон был конкурентоспособен, и мы не заказывали за рубежом. Но для этого нужно обновление производственной линии. Нам обещают, что это случится, не открещиваются от нас", - подчеркнул он.