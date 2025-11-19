Рейтинг@Mail.ru
Майгуров заверил, что у СБР есть необходимое количество патронов на сезон
Биатлон
 
12:18 19.11.2025 (обновлено: 12:26 19.11.2025)
Майгуров заверил, что у СБР есть необходимое количество патронов на сезон
союз биатлонистов россии (сбр), виктор майгуров, спорт
Биатлон, Союз биатлонистов России (СБР), Виктор Майгуров, Спорт
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заверил, что у федерации есть достаточное количество патронов на предстоящий сезон, а также заявил об улучшении их качества.
«
"Это больной вопрос, но решаемый. Мы приобрели необходимое количество патронов на этот сезон с запасом. Патроны недешевые, но они есть. Бить тревогу не стоит. Модернизация производства в Климовске улучшила качество наших патронов", - сказал Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Мы призываем к тому, чтобы наш патрон был конкурентоспособен, и мы не заказывали за рубежом. Но для этого нужно обновление производственной линии. Нам обещают, что это случится, не открещиваются от нас", - подчеркнул он.
Новый сезон Кубка России по биатлону стартует 25 ноября этапом в Ханты-Мансийске.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
СБР и Минспорт РФ борются за допуск биатлонистов на Игры, заявил Майгуров
5 ноября, 13:57
 
БиатлонСоюз биатлонистов России (СБР)Виктор МайгуровСпорт
 
