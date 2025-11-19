https://ria.ru/20251119/maygurov-2055964523.html
Майгуров рассказал, сколько выплатят первым тренерам биатлонистов сборной
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил о принятии исполкомом организации решения единоразово выплатить по 60 тысяч рублей первым... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
биатлон
спорт
виктор майгуров
союз биатлонистов россии (сбр)
спорт, виктор майгуров, союз биатлонистов россии (сбр)
