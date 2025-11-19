Рейтинг@Mail.ru
Майгуров рассказал, сколько выплатят первым тренерам биатлонистов сборной - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
11:53 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/maygurov-2055964523.html
Майгуров рассказал, сколько выплатят первым тренерам биатлонистов сборной
Майгуров рассказал, сколько выплатят первым тренерам биатлонистов сборной - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Майгуров рассказал, сколько выплатят первым тренерам биатлонистов сборной
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил о принятии исполкомом организации решения единоразово выплатить по 60 тысяч рублей первым... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T11:53:00+03:00
2025-11-19T11:53:00+03:00
биатлон
спорт
виктор майгуров
союз биатлонистов россии (сбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796311824_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ee003fde058ea20be36e3fb780e93cc0.jpg
/20251116/biatlon-2055324600.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796311824_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_c2d85fce3fa4c1d60058edb37b11c55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, виктор майгуров, союз биатлонистов россии (сбр)
Биатлон, Спорт, Виктор Майгуров, Союз биатлонистов России (СБР)
Майгуров рассказал, сколько выплатят первым тренерам биатлонистов сборной

Майгуров: первым тренерам биатлонистов сборной России выплатят по 60 тыс рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Белорусской федерацией биатлона.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Белорусской федерацией биатлона. - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил о принятии исполкомом организации решения единоразово выплатить по 60 тысяч рублей первым тренерам биатлонистов, попавших в расширенный список сборной России.
«
"На исполкоме было принято решение о единоразовой выплате первому тренеру спортсмена, попавшего в расширенный состав сборной. 48 человек написали своих первых тренеров, которые дали им путевку в жизнь. Выплата – 60 тысяч рублей", - заявил Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
Винтовка Грифон для биатлона - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
СБР не будет увеличивать призовые биатлонистам в олимпийском сезоне
16 ноября, 18:45
 
БиатлонСпортВиктор МайгуровСоюз биатлонистов России (СБР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    1
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала