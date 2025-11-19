Майгуров: Фуркад предложил быть проводником в переговорах по России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Шестикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад заявил о готовности быть посредником в переговорах между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным союзом биатлонистов (IBU) по возвращению российских спортсменов на международную арену, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Фуркад ранее в интервью L'Equipe заявил, что ему больно видеть, как российские спортсмены, не несущие ответственности за политические решения руководства страны, годами подвергаются наказанию. Француз входит в комиссию спортсменов МОК с февраля 2022 года. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

« "Наши спортсмены сохраняют статус отстранения от международных соревнований, но наша подготовка выстроена так, что ставятся задачи на совершенствование качеств. Мы анализируем прошедшие сезоны, выступления иностранных спортсменов, чтобы спортсмены были готовы в любой момент вернуться на международные старты. Рано или поздно наше отстранение закончится. И мы вместе с олимпийским комитетом прикладываем все силы, чтобы изменить нынешнюю ситуацию", - сказал Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Мы при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) проводим эту работу (по обращению в Спортивный арбитражный суд). Конкретизировать пока ничего не буду, но мы движемся в этом направлении. Неделю назад у нас была видеоконференция с Фуркадом. Обменялись мнениями о позиции комиссии спортсменов МОК. Эту позицию не поддерживает IBU, но Фуркад предложил быть проводником в этих переговорах", - добавил он.