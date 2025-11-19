Рейтинг@Mail.ru
Майгуров: Фуркад предложил быть проводником в переговорах по России - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Биатлон
 
11:47 19.11.2025
Майгуров: Фуркад предложил быть проводником в переговорах по России
Майгуров: Фуркад предложил быть проводником в переговорах по России
Шестикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад заявил о готовности быть посредником в переговорах между Международным олимпийским комитетом (МОК) и... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T11:47:00+03:00
2025-11-19T11:47:00+03:00
биатлон
спорт
мартен фуркад
виктор майгуров
международный олимпийский комитет (мок)
союз биатлонистов россии (сбр)
международный союз биатлонистов (ibu)
спорт, мартен фуркад, виктор майгуров, международный олимпийский комитет (мок), союз биатлонистов россии (сбр), международный союз биатлонистов (ibu)
Биатлон, Спорт, Мартен Фуркад, Виктор Майгуров, Международный олимпийский комитет (МОК), Союз биатлонистов России (СБР), Международный союз биатлонистов (IBU)
Майгуров: Фуркад предложил быть проводником в переговорах по России

Майгуров: Фуркад предложил быть проводником в переговорах МОК и IBU по России

Мартен Фуркад
Мартен Фуркад
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Шестикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад заявил о готовности быть посредником в переговорах между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным союзом биатлонистов (IBU) по возвращению российских спортсменов на международную арену, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.
Фуркад ранее в интервью L'Equipe заявил, что ему больно видеть, как российские спортсмены, не несущие ответственности за политические решения руководства страны, годами подвергаются наказанию. Француз входит в комиссию спортсменов МОК с февраля 2022 года. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
«
"Наши спортсмены сохраняют статус отстранения от международных соревнований, но наша подготовка выстроена так, что ставятся задачи на совершенствование качеств. Мы анализируем прошедшие сезоны, выступления иностранных спортсменов, чтобы спортсмены были готовы в любой момент вернуться на международные старты. Рано или поздно наше отстранение закончится. И мы вместе с олимпийским комитетом прикладываем все силы, чтобы изменить нынешнюю ситуацию", - сказал Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Мы при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) проводим эту работу (по обращению в Спортивный арбитражный суд). Конкретизировать пока ничего не буду, но мы движемся в этом направлении. Неделю назад у нас была видеоконференция с Фуркадом. Обменялись мнениями о позиции комиссии спортсменов МОК. Эту позицию не поддерживает IBU, но Фуркад предложил быть проводником в этих переговорах", - добавил он.
Майгуров отметил, что СБР не принимает в качестве условия допуска критику СВО. "Олимпийские игры - это верх соревнований, но нам надо понимать, когда мы сможем вернуться. IBU отвечает нам, основываясь на политических причинах, а не на Олимпийской хартии. Они стоят на своей позиции и требуют, чтобы мы выступали с критикой СВО и отстранялись от своего государства. Это для нас неприемлемо", - отметил Майгуров.
БиатлонСпортМартен ФуркадВиктор МайгуровМеждународный олимпийский комитет (МОК)Союз биатлонистов России (СБР)Международный союз биатлонистов (IBU)
 
