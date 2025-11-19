Рейтинг@Mail.ru
17:40 19.11.2025 (обновлено: 18:43 19.11.2025)
"СКА - Уральский трубник" обыграл "Сибсельмаш" в матче ЧР по хоккею с мячом
Клуб из Свердловской области "СКА - Уральский трубник" обыграл новосибирский "Сибсельмаш" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
"СКА - Уральский трубник" обыграл "Сибсельмаш" в матче ЧР по хоккею с мячом

Клуб "СКА - Уральский трубник" обыграл "Сибсельмаш" в матче ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Клуб из Свердловской области "СКА - Уральский трубник" обыграл новосибирский "Сибсельмаш" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Новосибирске завершилась победой гостей со счетом 7:4. В составе победителей голами отметились Николай Иващенко (1-я минута), Игорь Середкин (23), Кирилл Девятых (36), а также Евгений Филиппов (42, 55, 73, 83). У "Сибсельмаша" отличились Иван Кондратьев (20), Иван Шевцов (31), Егор Целищев (41) и Кирилл Кузьмин (67).
В активе первоуральского клуба две победы и одно поражение со старта чемпионата. "Сибсельмаш" потерпел второе поражение с начала сезона.
В другом матче кемеровский "Кузбасс", являющийся действующим победителем чемпионата России, на своем поле обыграл абаканский клуб "Саяны" со счетом 9:3.
