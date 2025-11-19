https://ria.ru/20251119/match--2056055032.html
Кувейт примет матч за Суперкубок Франции по футболу
Кувейт примет матч за Суперкубок Франции по футболу - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Кувейт примет матч за Суперкубок Франции по футболу
Матч за Суперкубок Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" состоится в Кувейте, сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T16:18:00+03:00
2025-11-19T16:18:00+03:00
2025-11-19T16:52:00+03:00
футбол
спорт
кувейт
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
олимпик (марсель)
кувейт
2025
