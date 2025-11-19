Рейтинг@Mail.ru
Кувейт примет матч за Суперкубок Франции по футболу
Футбол
 
16:18 19.11.2025 (обновлено: 16:52 19.11.2025)
Кувейт примет матч за Суперкубок Франции по футболу
Кувейт примет матч за Суперкубок Франции по футболу
Матч за Суперкубок Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" состоится в Кувейте, сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Кувейт примет матч за Суперкубок Франции по футболу

Матч за Суперкубок Франции между "ПСЖ" и "Марселем" состоится в Кувейте

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Матч за Суперкубок Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" состоится в Кувейте, сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Встреча состоится 8 января 2026 года. В 15-й раз обладатель трофея определится за пределами Франции. Последний раз матч проходил в Дохе, тогда победителем стал "ПСЖ".
"ПСЖ", который представляет российский голкипер Матвей Сафонов, является чемпионом и обладателем Кубка Франции. "Марсель" сыграет на правах команды, занявшей второе место в национальном первенстве,
Аршавин признался, что ему нравится нынешний состав сборной России
Футбол
 
