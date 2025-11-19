Хоккеист "Флориды" получил ожоги на барбекю и выбыл на несколько недель

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Финский нападающий "Флориды Пантерз" Ээту Луостаринен выбыл на несколько недель из-за ожогов, полученных в результате несчастного случая на барбекю, сообщил журналист Джеймсон Олив со ссылкой на слова тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Пола Мориса.
В понедельник нападающий не принял участие в домашней игре регулярного чемпионата против "Ванкувер Кэнакс" (8:5) из-за травмы нижней части тела.
"Морис также сказал, что ему не пришлось оставаться на ночь в больнице или чего-то подобного, так что это хорошая новость. Во многом его возвращение будет зависеть от того, как он себя почувствует, когда наденет экипировку", - написал Олив в соцсети X.
Луостаринену 27 лет. В составе "Флориды", за которую выступает с сезона-2020/21, он выиграл два Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне финн принял участие в 18 играх регулярного чемпионата, в которых набрал 10 (3 гола + 7 передач) очков.
