Хоккеист "Флориды" получил ожоги на барбекю и выбыл на несколько недель

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Финский нападающий "Флориды Пантерз" Ээту Луостаринен выбыл на несколько недель из-за ожогов, полученных в результате несчастного случая на барбекю, сообщил журналист Джеймсон Олив со ссылкой на слова тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Пола Мориса.

Луостаринену 27 лет. В составе "Флориды", за которую выступает с сезона-2020/21, он выиграл два Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне финн принял участие в 18 играх регулярного чемпионата, в которых набрал 10 (3 гола + 7 передач) очков.