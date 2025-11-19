Комличенко похвалил Ротенберга за знание "футбола изнутри"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Николай Комличенко в разговоре с РИА Новости назвал нового генерального директора железнодорожников Бориса Ротенберга человеком, знающим футбол изнутри.

Ранее Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на должности генерального директора московского "Локомотива". Решение было принято на совете директоров железнодорожников. До этого Борис Ротенберг занимал позицию заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола в клубе.

« "Пока никак не оценили смену генерального директора. Будет еще встреча с новым генеральным, более плотно пообщаемся. До этого с ним особо не пересекались. Радует, что футбольный человек занимает такую должность, он знает футбол изнутри, знает, как общаться с командой, с футболистами", - сказал Комличенко.

Леонченко 53 года, он был гендиректором клуба с декабря 2020 года. С 2008 по 2019 год занимал посты исполнительного директора и председателя в Совете профессионального союза футболистов и тренеров. В 1994 году провел 11 матчей за "Локомотив".

Ротенбергу 39 лет. За 17 матчей в составе железнодорожников он стал чемпионом страны и обладателем Кубка России. Помимо "Локомотива", Ротенберг представлял московское "Динамо", "Ростов", подмосковные "Химки" и владикавказскую "Аланию". В 2022 году завершил карьеру игрока, после чего был назначен директором департамента развития молодежного футбола, а затем заместителем генерального директора по развитию этой области в команде.