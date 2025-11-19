Рейтинг@Mail.ru
Председатель Федерации хоккея Белоруссии оценил сотрудничество с Россией
19.11.2025
11:43 19.11.2025
Председатель Федерации хоккея Белоруссии оценил сотрудничество с Россией
Председатель федерации хоккея Республики Беларусь (ФХБ) Александр Богданович заявил РИА Новости, что считает плодотворным сотрудничество с российской стороной.
международная федерация хоккея (iihf), спорт
Хоккей, Международная федерация хоккея (IIHF), Спорт
Председатель Федерации хоккея Белоруссии оценил сотрудничество с Россией

Председатель ФХБ Богданович: сотрудничество с Россией проходит плодотворно

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель федерации хоккея Республики Беларусь (ФХБ) Александр Богданович заявил РИА Новости, что считает плодотворным сотрудничество с российской стороной.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Олимпийских игр в Италии. Российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.
«
"Товарищеские матчи между Россией и Республикой Беларусь проходят на постоянной основе. Так что наше сотрудничество является плодотворным. Самое лучшее, что может быть, это братские страны, которые подставляют друг другу плечо. Мы растем вместе. Спасибо Федерации хоккея России, что мы так дружим и выстраиваем взаимодействие", - сказал Богданович.
