https://ria.ru/20251119/khokkey-2055961117.html
Председатель Федерации хоккея Белоруссии оценил сотрудничество с Россией
Председатель Федерации хоккея Белоруссии оценил сотрудничество с Россией - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Председатель Федерации хоккея Белоруссии оценил сотрудничество с Россией
Председатель федерации хоккея Республики Беларусь (ФХБ) Александр Богданович заявил РИА Новости, что считает плодотворным сотрудничество с российской стороной. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T11:43:00+03:00
2025-11-19T11:43:00+03:00
2025-11-19T11:43:00+03:00
хоккей
международная федерация хоккея (iihf)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95311/92/953119236_0:16:2561:1456_1920x0_80_0_0_8a6c102a7287e5be51f399a337a31de5.jpg
/20251118/tsska-2055851105.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95311/92/953119236_140:0:2412:1704_1920x0_80_0_0_51efdb4d07f559034e17f62fe1d6b6ec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная федерация хоккея (iihf), спорт
Хоккей, Международная федерация хоккея (IIHF), Спорт
Председатель Федерации хоккея Белоруссии оценил сотрудничество с Россией
Председатель ФХБ Богданович: сотрудничество с Россией проходит плодотворно