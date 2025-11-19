Рейтинг@Mail.ru
"Вегас" победил "Рейнджерс", Дорофеев набрал 100-е очко в НХЛ - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:11 19.11.2025 (обновлено: 09:26 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/khokkey-2055916674.html
"Вегас" победил "Рейнджерс", Дорофеев набрал 100-е очко в НХЛ
"Вегас" победил "Рейнджерс", Дорофеев набрал 100-е очко в НХЛ - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
"Вегас" победил "Рейнджерс", Дорофеев набрал 100-е очко в НХЛ
"Вегас Голден Найтс" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T09:11:00+03:00
2025-11-19T09:26:00+03:00
хоккей
спорт
павел дорофеев (хоккей)
вегас голден найтс
бен хаттон
ши теодор
джонни бродзински
колорадо эвеланш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006365796_0:360:2048:1512_1920x0_80_0_0_279341ec217e384896f2a1a60387c0c1.jpg
/20251119/khokkey-2055908382.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006365796_0:85:2048:1621_1920x0_80_0_0_c731efa1e2d64d34394bb07fd7b3b0ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, павел дорофеев (хоккей), вегас голден найтс, бен хаттон, ши теодор, джонни бродзински, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс
Хоккей, Спорт, Павел Дорофеев (хоккей), Вегас Голден Найтс, Бен Хаттон, Ши Теодор, Джонни Бродзински, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс
"Вегас" победил "Рейнджерс", Дорофеев набрал 100-е очко в НХЛ

"Вегас" обыграл "Рейнджерс", Дорофеев набрал 100-е очко в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Вегас Голден Найтс"Павел Дорофеев
Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Вегас Голден Найтс"
Павел Дорофеев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Парадайзе и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу "Вегаса". В составе хозяев отличились Браден Боуман (12-я минута), Бен Хаттон (24) и Ши Теодор (48). У "Рейнджерс" шайбы забросили Джонни Бродзински (29) и Винсент Трочек (58).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
Вегас
3 : 2
Рейнджерс
11:40 • Braeden Bowman
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
23:23 • Бен Хаттон
(Павел Дорофеев, Томаш Гертл)
47:18 • Ши Теодор
(Ноа Ханифин, Колтон Сиссонс)
28:56 • Джонни Бродзински
(Уилл Кюилл)
57:17 • Винсент Трочек
(Артемий Панарин, Джей Ти Миллер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Голевую передачу на Хаттона отдал российский форвард Павел Дорофеев, на его счету стало 15 баллов (11+4) в 19 матчах текущего сезона. Нападающий набрал 100-е очко (66+34) в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин также отметился ассистом на Трочека, он заработал свое 19 очко (5+14) в 21 игре. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по воротам.
"Вегас" (24 очка) поднялся на второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Нью-Йорк Рейнджерс" (22) располагается на шестой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче "Рейнджерс" в гостях сыграют с "Колорадо Эвеланш", а "Вегас" также на выезде встретится с "Ютой Маммот". Обе встречи пройдут 20 ноября.
В другом матче "Сан-Хосе Шаркс" в овертайме обыграл "Юту" со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0). Хет-трик в составе победителей оформил 19-летний Маклин Селебрини.
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" победить в матче НХЛ
19 ноября, 07:43
 
ХоккейСпортПавел Дорофеев (хоккей)Вегас Голден НайтсБен ХаттонШи ТеодорДжонни БродзинскиКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк Рейнджерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала