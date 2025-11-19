"Вегас" победил "Рейнджерс", Дорофеев набрал 100-е очко в НХЛ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Парадайзе и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу "Вегаса". В составе хозяев отличились Браден Боуман (12-я минута), Бен Хаттон (24) и Ши Теодор (48). У "Рейнджерс" шайбы забросили Джонни Бродзински (29) и Винсент Трочек (58).

Голевую передачу на Хаттона отдал российский форвард Павел Дорофеев , на его счету стало 15 баллов (11+4) в 19 матчах текущего сезона. Нападающий набрал 100-е очко (66+34) в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин также отметился ассистом на Трочека, он заработал свое 19 очко (5+14) в 21 игре. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по воротам.

"Вегас" (24 очка) поднялся на второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Нью-Йорк Рейнджерс" (22) располагается на шестой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче "Рейнджерс" в гостях сыграют с "Колорадо Эвеланш", а "Вегас" также на выезде встретится с "Ютой Маммот". Обе встречи пройдут 20 ноября.