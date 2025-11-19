Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Косова в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 15 июня по 13 июля.