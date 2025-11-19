Рейтинг@Mail.ru
Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира по футболу
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:00 19.11.2025 (обновлено: 01:36 19.11.2025)
Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира по футболу
Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира по футболу - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира по футболу
Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Косова в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США,... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
футбол
спорт
флорент муслия
рубен варгас
чемпионат мира по футболу 2026
швейцария
косово
спорт, флорент муслия, рубен варгас, чемпионат мира по футболу 2026, швейцария, косово
Футбол, Спорт, Флорент Муслия, Рубен Варгас, Чемпионат мира по футболу 2026, Швейцария, Косово
Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Швейцарии квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года

© Getty Images / Daniela Porcelli - UEFAГрегор Кобель
Грегор Кобель - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Daniela Porcelli - UEFA
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Косова в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы B в Приштине завершилась со счетом 1:1. Мяч в составе гостей на 47-й минуте забил Рубен Варгас. От поражения сборную Косова спас Флорент Муслия (74).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B
18 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Косово
1 : 1
Швейцария
74‎’‎ • Флорент Муслия
47‎’‎ • Рубен Варгас
(Джибриль Соу)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче сборная Словении в гостях также сыграла вничью с командой Швеции - 1:1.
Сборная Швейцарии набрала 14 очков и заняла первое место в турнирной таблице группы B, обеспечив себе квалификацию на чемпионат мира. Второе место заняла команда Косова (11), которая поборется за попадание на мировое первенство в стыковых матчах. Третье и четвертое места заняли сборные Словении (6) и Швеции (1) соответственно.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 15 июня по 13 июля.
Футболисты сборной Бельгии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Сборные Бельгии и Австрии отобрались на ЧМ-2026
19 ноября, 00:50
 
Футбол
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
