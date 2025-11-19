Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Косова в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы B в Приштине завершилась со счетом 1:1. Мяч в составе гостей на 47-й минуте забил Рубен Варгас. От поражения сборную Косова спас Флорент Муслия (74).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B
18 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
74’ • Флорент Муслия
47’ • Рубен Варгас
Сборная Швейцарии набрала 14 очков и заняла первое место в турнирной таблице группы B, обеспечив себе квалификацию на чемпионат мира. Второе место заняла команда Косова (11), которая поборется за попадание на мировое первенство в стыковых матчах. Третье и четвертое места заняли сборные Словении (6) и Швеции (1) соответственно.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 15 июня по 13 июля.
