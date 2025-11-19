Рейтинг@Mail.ru
Федерера включат в Международный зал теннисной славы - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:45 19.11.2025 (обновлено: 15:10 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/federer-2056022077.html
Федерера включат в Международный зал теннисной славы
Федерера включат в Международный зал теннисной славы - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Федерера включат в Международный зал теннисной славы
Швейцарец Роджер Федерер войдет в Международный зал теннисной славы, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T14:45:00+03:00
2025-11-19T15:10:00+03:00
теннис
спорт
атр
роджер федерер
светлана кузнецова
хуан мартин дель потро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819108455_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_2e40120771a47c5dde2d1b5398c90cea.jpg
/20251118/alkaras--2055685812.html
атр
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819108455_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_bb6a50a022f9c3c5d5d58efc77375979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, атр, роджер федерер, светлана кузнецова, хуан мартин дель потро
Теннис, Спорт, АТР, Роджер Федерер, Светлана Кузнецова, Хуан Мартин дель Потро
Федерера включат в Международный зал теннисной славы

Швейцарца Федерера включат в Международный зал теннисной славы

© пресс-служба Laver CupШвейцарский теннисист Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© пресс-служба Laver Cup
Швейцарский теннисист Роджер Федерер . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер войдет в Международный зал теннисной славы, сообщается на сайте организации.
Также в числе номинантов были чемпионка US Open 2004 года и "Ролан Гаррос" 2009 года россиянка Светлана Кузнецова и победитель US Open - 2009 аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Помимо Федерера, в зал славы вошла журналистка Мэри Карильо за вклад в освещение вида спорта.
«
"Для меня огромная честь быть включенным в Международный зал теннисной славы и стоять рядом со многими великими чемпионами этого вида спорта. На протяжении всей своей карьеры я всегда ценил историю тенниса и пример тех, кто был до меня. Было очень важно получить эту новость в здании Федерации тенниса Швейцарии в окружении игроков нового поколения - там, где начинался мой собственный путь. Получить такое признание в спорте и от своих коллег - это огромная честь. С нетерпением жду поездки в Ньюпорт в августе следующего года, чтобы отпраздновать этот особенный момент вместе с теннисным сообществом", - сказал Федерер.
Федереру 44 года, он является бывшей первой ракеткой мира и победителем 20 турниров Большого шлема, одним из восьми игроков, кому удавалось выиграть каждый из четырех турниров этой категории. Он восемь раз побеждал на Уимблдоне (2003-2007, 2009, 2012, 2017), шесть раз - на Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), пять раз - на US Open (2004-2008) и однажды - на "Ролан Гаррос" (2009).
Всего на его счету 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), что является вторым результатом после американца Джимми Коннорса (109). За карьеру он заработал более 130 миллионов долларов призовых. В составе сборной Швейцарии Федерер становился олимпийским чемпионом Игр 2008 года в парном разряде и серебряным призером Игр 2012 года - в одиночном. В 2014 году Федерер помог национальной команде впервые завоевать Кубок Дэвиса.
Церемония включения состоится в американском Ньюпорте 27-29 августа 2026 года.
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за отека мышц
18 ноября, 12:28
 
ТеннисСпортАТРРоджер ФедерерСветлана КузнецоваХуан Мартин дель Потро
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала