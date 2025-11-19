Федерера включат в Международный зал теннисной славы

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер войдет в Международный зал теннисной славы, сообщается на сайте организации.
Также в числе номинантов были чемпионка US Open 2004 года и "Ролан Гаррос" 2009 года россиянка Светлана Кузнецова и победитель US Open - 2009 аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Помимо Федерера, в зал славы вошла журналистка Мэри Карильо за вклад в освещение вида спорта.

"Для меня огромная честь быть включенным в Международный зал теннисной славы и стоять рядом со многими великими чемпионами этого вида спорта. На протяжении всей своей карьеры я всегда ценил историю тенниса и пример тех, кто был до меня. Было очень важно получить эту новость в здании Федерации тенниса Швейцарии в окружении игроков нового поколения - там, где начинался мой собственный путь. Получить такое признание в спорте и от своих коллег - это огромная честь. С нетерпением жду поездки в Ньюпорт в августе следующего года, чтобы отпраздновать этот особенный момент вместе с теннисным сообществом", - сказал Федерер.
Федереру 44 года, он является бывшей первой ракеткой мира и победителем 20 турниров Большого шлема, одним из восьми игроков, кому удавалось выиграть каждый из четырех турниров этой категории. Он восемь раз побеждал на Уимблдоне (2003-2007, 2009, 2012, 2017), шесть раз - на Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), пять раз - на US Open (2004-2008) и однажды - на "Ролан Гаррос" (2009).
Всего на его счету 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), что является вторым результатом после американца Джимми Коннорса (109). За карьеру он заработал более 130 миллионов долларов призовых. В составе сборной Швейцарии Федерер становился олимпийским чемпионом Игр 2008 года в парном разряде и серебряным призером Игр 2012 года - в одиночном. В 2014 году Федерер помог национальной команде впервые завоевать Кубок Дэвиса.
Церемония включения состоится в американском Ньюпорте 27-29 августа 2026 года.
