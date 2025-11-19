Рейтинг@Mail.ru
20:16 19.11.2025 (обновлено: 10:06 20.11.2025)
Угробили даже подростков. Русские и украинцы погибли в мучениях на Эльбрусе
Русские и украинские альпинисты объединились и отправились на самую высокую гору Европы, но все закончилось жуткой трагедией. РИА Новости, 20.11.2025
Угробили даже подростков. Русские и украинцы погибли в мучениях на Эльбрусе

Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Русские и украинские альпинисты объединились и отправились на самую высокую гору Европы, но все закончилось жуткой трагедией.

"Его вид всех ужаснул: несколько раз срывался с обрывов"

Двенадцать альпинистов решили 9 мая 2006 года отметить 61-ю годовщину Победы восхождением на Эльбрус. Восемь человек из Москвы, четыре из Киева, включая двух несовершеннолетних, 16 и 17 лет.
Эльбрус всегда считался достаточно простой горой. Пологие склоны, более или менее серьезная крутизна начинается после 4000 м. Пик зачастую покоряли даже начинающие спортсмены. Но все-таки эта вершина забрала не один десяток жизней. Эльбрус коварен резко меняющимися погодными условиями. 8 мая обе группы уже находились на приличной высоте, готовясь к штурму. Но вдруг перестали выходить на связь с базовым лагерем.
Единственной весточкой стало SMS-сообщение, полученное поздно вечером: все живы, но экспедицию накрыла страшная метель. 9 мая – вновь никаких новостей. Отправиться на поиски было невозможно, спасатели понимали, что могут сами навсегда остаться на склоне. Но они знали, что большинство из попавших в беду имели необходимые навыки для выживания. Скорость ветра в те дни достигала 40 м/с. "От него "морозит" как при минус 50", - рассказывал один из спасателей.
10 мая к базовому лагерю удалось выйти одному альпинисту, Николаю Антонову, чей вид всех ужаснул. Обмороженное лицо и конечности, неразборчивая речь. Он двигался из последних сил. Когда немного пришел в себя, рассказал: накануне ему стало плохо и старший группы Максим Зубарев отправил его вниз вместе с тремя сопровождающими. Но Николай потерял товарищей, сам несколько раз срывался с обрывов. Как нашел путь к базе – не понимал.

"Даже после такого горы не бросит"

Антонов указал спасателям примерное место нахождения группы. Оказалось, что непогода накрыла их уже на высоте 5300 м, то есть практически на вершине горы. Но в первые сутки поиски не принесли результатов.
«
"Здесь идет снег, шквалистый ветер, и видимость составляет практически ноль, - рассказывал начальник Эльбрусского территориального поисково-спасательного отряда Борис Тилов. - Не видно ничего от вешки до вешки. Даже я, проживший здесь всю жизнь, умудрился пять раз заплутать на горе".
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса
© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в медиабанк
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса
С улучшением условий, 11 мая, поисковиков ждала страшная находка. В районе седловины Эльбруса обнаружили семь тел. Стало понятно, что альпинисты пытались спастись от метели, закапываясь в снег, но все они попросту замерзли. Температура в те дни опускалась до -50.
Сильный ветер не позволял эвакуировать погибших с помощью вертолета, пришлось спускать тела вручную. Параллельно искали остальных. И вдруг появилась информация: на склоне Эльбруса пропала еще одна группа. На самом деле она, узнав о непогоде, осталась в лагере Терскол, и она же обнаружила еще два тела.
Руководитель той экспедиции Сергей Ивахненко решил покорить меньшую, восточную вершину, поэтому и увидела на противоположном склоне погибших: "Близко друг от друга, чуть запорошенные снегом. До этого я натыкался на чьи-то вещи: то лыжную палку найду, то рюкзак. Вертолеты здесь же кружили. И уже тогда мне стало ясно: с кем-то беда". Спустившись вниз, он передал данные спасателям. Там Ивахненко встретил выжившего Антонова. Оказалось, что ранее они вместе уже совершали совместные восхождения.
«
"Они боролись до последнего. Поражаюсь, как вообще на пяти триста умудрились вырыть ямы, закопаться в снег. Только, знаете, почти уверен: даже после такого Коля Антонов горы не бросит. И я бы не бросил", - с дрожью в голосе признавался Ивахненко.
Девятерых погибших удалось опознать, среди них – все четыре украинских альпиниста, а также Александр Антонов, брат спасшегося Николая. Еще двоих из московской группы найти так и не удалось. Они навсегда остались на Эльбрусе.
