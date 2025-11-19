Рейтинг@Mail.ru
Юный азербайджанский велогонщик попался на метамфетамине - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
20:20 19.11.2025
Юный азербайджанский велогонщик попался на метамфетамине
Юный азербайджанский велогонщик попался на метамфетамине
Азербайджанский велогонщик Артем Проскуряков отстранен от участия в соревнованиях после выявления метамфетамина в двух допинг-пробах, взятых во время чемпионата РИА Новости Спорт, 19.11.2025
спорт, всемирное антидопинговое агентство (wada), uci, велоспорт
Спорт, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), UCI, Велоспорт
Юный азербайджанский велогонщик попался на метамфетамине

Азербайджанский велогонщик Проскуряков сдал положительный допинг-тест на ЧМ

Участники велогонки "Пять колец Москвы"
Участники велогонки Пять колец Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Азербайджанский велогонщик Артем Проскуряков отстранен от участия в соревнованиях после выявления метамфетамина в двух допинг-пробах, взятых во время чемпионата мира по шоссейному велоспорту в Руанде, сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).
Пробы 18-летнего спортсмена, взятые 23 сентября, показали наличие метамфетамина, входящего в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отмечается, что за Проскуряковым сохраняется право на анализ пробы Б. В соответствии с антидопинговыми правилами UCI он не сможет участвовать в соревнованиях до завершения разбирательства.
На чемпионате мира Проскуряков, являющийся чемпионом Азербайджана среди юниоров, занял 41-е место в гонке с раздельным стартом, а в групповой гонке сошел с дистанции. Соревнования проходили с 21 по 28 сентября в Кигали.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Французский баскетболист получил год тюрьмы за торговлю наркотиками
19 ноября, 19:58
 
СпортВсемирное антидопинговое агентство (WADA)UCIВелоспорт
 
