Юный азербайджанский велогонщик попался на метамфетамине

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Азербайджанский велогонщик Артем Проскуряков отстранен от участия в соревнованиях после выявления метамфетамина в двух допинг-пробах, взятых во время чемпионата мира по шоссейному велоспорту в Руанде, сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).