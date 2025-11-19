https://ria.ru/20251119/doping-2056119285.html
Юный азербайджанский велогонщик попался на метамфетамине
Юный азербайджанский велогонщик попался на метамфетамине
Азербайджанский велогонщик Артем Проскуряков отстранен от участия в соревнованиях после выявления метамфетамина в двух допинг-пробах, взятых во время чемпионата РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Юный азербайджанский велогонщик попался на метамфетамине
