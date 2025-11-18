Нино может покинуть "Зенит", пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Футболист петербургского "Зенита" бразилец Нино готов покинуть клуб и уехать в Европу, сообщает ESPN.

Отмечается, что причины отъезда носят личный характер и связаны с его сыном Антонио. Ранее защитник рассказал, что его сын страдает синдромом Дауна.