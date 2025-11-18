Рейтинг@Mail.ru
Нино может покинуть "Зенит", пишут СМИ
23:52 18.11.2025
Нино может покинуть "Зенит", пишут СМИ
Нино может покинуть "Зенит", пишут СМИ
Футболист петербургского "Зенита" бразилец Нино готов покинуть клуб и уехать в Европу, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Футболист петербургского "Зенита" бразилец Нино готов покинуть клуб и уехать в Европу, сообщает ESPN.
Отмечается, что причины отъезда носят личный характер и связаны с его сыном Антонио. Ранее защитник рассказал, что его сын страдает синдромом Дауна.
По информации портала, игрок и его окружение исключили возможность возвращения в Бразилию, поскольку приоритетом является выступление в Европе. Сообщается, что "Зенит" готов обсудить трансфер защитника, чтобы освободить место для иностранного игрока в составе.
Нино 28 лет, он выступает за "Зенит" с 2024 года. За это время он помог "сине-бело-голубым" стать чемпионами России, а также завоевать национальный Кубок. В его активе три гола в 65 матчах за клуб. В текущем сезоне он принял участие в 14 встречах.
Вендел - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит"
11 ноября, 17:22
 
ФутболНиноЗенитСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
