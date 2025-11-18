Рейтинг@Mail.ru
СМИ: звезда НБА выбыл на несколько недель из-за травмы
01:58 18.11.2025 (обновлено: 03:10 18.11.2025)
СМИ: звезда НБА выбыл на несколько недель из-за травмы
Баскетболист "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма получил травму и не сможет сыграть на протяжении нескольких недель
спорт, сан-антонио спёрс, нба
Баскетбол, Спорт, Сан-Антонио Спёрс, НБА
Виктор Вембаньяма (справа)
Виктор Вембаньяма (справа). Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Баскетболист "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма получил травму и не сможет сыграть на протяжении нескольких недель, сообщил журналист Шамс Чарания в соцсети Х.
По информации источника, у 21-летнего центрового выявлено растяжение левой икроножной мышцы.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вембаньяма провел 12 матчей, в среднем за игру он набирает 26,2 очка, совершает 12,9 подбора (второй показатель в лиге) и отдает 4 результативные передачи. Француз является лидером "регулярки" по среднему количеству блокшотов за встречу (3,6).
В феврале у баскетболиста нашли тромбоз вен в правом плече. Из-за этого он был вынужден пропустить остаток сезона.
Никола Йокич и Энтони Дэвис - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Йокич вторую неделю подряд признан лучшим игроком Западной конференции НБА
18 ноября, 01:38
 
Баскетбол Спорт Сан-Антонио Спёрс НБА
 
Матч-центр
 
