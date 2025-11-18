СМИ: звезда НБА выбыл на несколько недель из-за травмы

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Баскетболист "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма получил травму и не сможет сыграть на протяжении нескольких недель, сообщил журналист Шамс Чарания в соцсети Х.

По информации источника, у 21-летнего центрового выявлено растяжение левой икроножной мышцы.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вембаньяма провел 12 матчей, в среднем за игру он набирает 26,2 очка, совершает 12,9 подбора (второй показатель в лиге) и отдает 4 результативные передачи. Француз является лидером "регулярки" по среднему количеству блокшотов за встречу (3,6).