СМИ: звезда НБА выбыл на несколько недель из-за травмы
СМИ: звезда НБА выбыл на несколько недель из-за травмы - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
СМИ: звезда НБА выбыл на несколько недель из-за травмы
Баскетболист "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма получил травму и не сможет сыграть на протяжении нескольких недель, сообщил журналист Шамс Чарания в соцсети... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T01:58:00+03:00
2025-11-18T01:58:00+03:00
2025-11-18T03:10:00+03:00
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Баскетболист "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма получил травму и не сможет сыграть на протяжении нескольких недель, сообщил журналист Шамс Чарания в соцсети Х.
По информации источника, у 21-летнего центрового выявлено растяжение левой икроножной мышцы.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вембаньяма провел 12 матчей, в среднем за игру он набирает 26,2 очка, совершает 12,9 подбора (второй показатель в лиге) и отдает 4 результативные передачи. Француз является лидером "регулярки" по среднему количеству блокшотов за встречу (3,6).
В феврале у баскетболиста нашли тромбоз вен в правом плече. Из-за этого он был вынужден пропустить остаток сезона.