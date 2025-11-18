Украина не получила деньги за "Челси" из-за суда Абрамовича с островом

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украина не может получить средства от продажи лондонского футбольного клуба "Челси" из-за судебного спора российского бизнесмена Романа Абрамовича с правительством острова Джерси, коронного владения Великобритании, сообщает Украина не может получить средства от продажи лондонского футбольного клуба "Челси" из-за судебного спора российского бизнесмена Романа Абрамовича с правительством острова Джерси, коронного владения Великобритании, сообщает The Telegraph

Абрамович в связи с санкциями был вынужден продать "Челси" в 2022 году. Британское правительство пообещало направить все средства от продажи на гуманитарную поддержку на Украине . В начале ноября стало известно, что только "чистая выручка" от продажи клуба будет передана благотворительному фонду, поскольку сначала необходимо урегулировать кредиты на общую сумму 1,54 млрд фунтов стерлингов с компаниями, принадлежащими Абрамовичу.

По информации издания, ключевой причиной задержки стало судебное разбирательство между Абрамовичем и властями острова Джерси с населением около 100 тысяч человек. Джерси известен как "налоговая гавань" в связи с привлечением инвесторов со всего мира, желающих снизить свои налоговые выплаты. В апреле 2022 года Королевский суд Джерси наложил арест на активы Абрамовича на сумму около 7 млрд долларов (5,3 млрд фунтов), начав уголовное расследование.

Впоследствии действия властей острова, включая незаконные обыски в помещениях, принадлежащих Абрамовичу, были оспорены в суде и признаны незаконными. Жалоба Абрамовича заключалась в том, что местные власти Джерси удалили данные, связанные с первоначальным расследованием, открытым правительством острова. Удаления стали очевидны после того, как Абрамовичу удалось добиться от министров и других высокопоставленных лиц предоставления личных сообщений, электронных писем и других данных, связанных с ним.

Недавно суд Джерси удовлетворил ходатайство стороны Абрамовича, признав поведение местных властей "экстремальным" и "необоснованным" и обязав их оплатить судебные издержки бизнесмена. Правительство Джерси, комментируя ситуацию, отвергло все обвинения в сговоре. Британские власти, в свою очередь, выразили разочарование задержкой и готовность обратиться в суды для разблокировки средств.

"Решение генерального прокурора (острова Джерси) начать расследование в отношении господина Абрамовича было незаконным и политически мотивированным и было связано с улучшением репутации Джерси как финансового центра после российско-украинского конфликта, в то время как прежняя политика правительства Джерси, направленная на поощрение перемещения российского капитала на остров, теперь считалась политически неудобной", - сообщил представитель российского бизнесмена.

Вырученные от продажи "Челси" средства заморожены, находятся на банковском счете контролируемой Абрамовичем компании Fordstam и на сегодняшний день, по информации The Guardian, оцениваются примерно в 2,7 миллиарда фунтов (около 3,5 миллиарда долларов). Британское правительство обещало учредить фонд для распределения денег под руководством Майка Пенроуза, однако до сих пор этого не сделало.

Абрамович был владельцем "Челси" с лета 2003 года. В марте 2022 года Великобритания в связи с украинским конфликтом ввела санкции против бизнесмена, его активы были заморожены. После выдачи специальной лицензии Абрамович смог в мае того же года провести сделку на 4,25 миллиарда фунтов по продаже клуба. Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. Из этих средств 2,5 миллиарда были выплачены непосредственно за акции клуба, а 1,75 миллиарда - согласованная сумма вложений от новых собственников в его развитие.