Украина не получила деньги за "Челси" из-за суда Абрамовича с островом
Футбол
 
08:33 18.11.2025 (обновлено: 08:52 18.11.2025)
Украина не получила деньги за "Челси" из-за суда Абрамовича с островом
Украина не получила деньги за "Челси" из-за суда Абрамовича с островом - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Украина не получила деньги за "Челси" из-за суда Абрамовича с островом
Украина не может получить средства от продажи лондонского футбольного клуба "Челси" из-за судебного спора российского бизнесмена Романа Абрамовича с... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
украина
великобритания
роман абрамович
футбол
челси
спорт
вокруг спорта
украина
великобритания
украина, великобритания, роман абрамович, челси, спорт, вокруг спорта
Украина, Великобритания, Роман Абрамович, Футбол, Челси, Спорт, Вокруг спорта
Украина не получила деньги за "Челси" из-за суда Абрамовича с островом

Telegraph: Украина не может получить деньги от продажи "Челси" из-за Абрамовича

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украина не может получить средства от продажи лондонского футбольного клуба "Челси" из-за судебного спора российского бизнесмена Романа Абрамовича с правительством острова Джерси, коронного владения Великобритании, сообщает The Telegraph.
Абрамович в связи с санкциями был вынужден продать "Челси" в 2022 году. Британское правительство пообещало направить все средства от продажи на гуманитарную поддержку на Украине. В начале ноября стало известно, что только "чистая выручка" от продажи клуба будет передана благотворительному фонду, поскольку сначала необходимо урегулировать кредиты на общую сумму 1,54 млрд фунтов стерлингов с компаниями, принадлежащими Абрамовичу.
По информации издания, ключевой причиной задержки стало судебное разбирательство между Абрамовичем и властями острова Джерси с населением около 100 тысяч человек. Джерси известен как "налоговая гавань" в связи с привлечением инвесторов со всего мира, желающих снизить свои налоговые выплаты. В апреле 2022 года Королевский суд Джерси наложил арест на активы Абрамовича на сумму около 7 млрд долларов (5,3 млрд фунтов), начав уголовное расследование.
Впоследствии действия властей острова, включая незаконные обыски в помещениях, принадлежащих Абрамовичу, были оспорены в суде и признаны незаконными. Жалоба Абрамовича заключалась в том, что местные власти Джерси удалили данные, связанные с первоначальным расследованием, открытым правительством острова. Удаления стали очевидны после того, как Абрамовичу удалось добиться от министров и других высокопоставленных лиц предоставления личных сообщений, электронных писем и других данных, связанных с ним.
Недавно суд Джерси удовлетворил ходатайство стороны Абрамовича, признав поведение местных властей "экстремальным" и "необоснованным" и обязав их оплатить судебные издержки бизнесмена. Правительство Джерси, комментируя ситуацию, отвергло все обвинения в сговоре. Британские власти, в свою очередь, выразили разочарование задержкой и готовность обратиться в суды для разблокировки средств.
"Решение генерального прокурора (острова Джерси) начать расследование в отношении господина Абрамовича было незаконным и политически мотивированным и было связано с улучшением репутации Джерси как финансового центра после российско-украинского конфликта, в то время как прежняя политика правительства Джерси, направленная на поощрение перемещения российского капитала на остров, теперь считалась политически неудобной", - сообщил представитель российского бизнесмена.
Вырученные от продажи "Челси" средства заморожены, находятся на банковском счете контролируемой Абрамовичем компании Fordstam и на сегодняшний день, по информации The Guardian, оцениваются примерно в 2,7 миллиарда фунтов (около 3,5 миллиарда долларов). Британское правительство обещало учредить фонд для распределения денег под руководством Майка Пенроуза, однако до сих пор этого не сделало.
Абрамович был владельцем "Челси" с лета 2003 года. В марте 2022 года Великобритания в связи с украинским конфликтом ввела санкции против бизнесмена, его активы были заморожены. После выдачи специальной лицензии Абрамович смог в мае того же года провести сделку на 4,25 миллиарда фунтов по продаже клуба. Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. Из этих средств 2,5 миллиарда были выплачены непосредственно за акции клуба, а 1,75 миллиарда - согласованная сумма вложений от новых собственников в его развитие.
Условием выдачи специальной лицензии было то, что Абрамович не получит вырученные от продажи "Челси" деньги и они будут направлены на помощь всем жертвам украинского конфликта, то есть, как подразумевалось, и россиян. Однако британские власти хотели, чтобы эти средства были направлены исключительно на нужды Украины.
