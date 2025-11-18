Отставка Кудашова повлияла на состояние игроков "Динамо", заявил Козлов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Вячеслав Козлов заявил, что отставка возглавлявшего "бело-голубых" Алексея Кудашова оказала влияние на психологическое состояние игроков.
В понедельник "Динамо" объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера "бело-голубых" по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен вернувшийся в сентябре в тренерский штаб команды Вячеслав Козлов, ранее работавший в "Динамо" с 2021 года по май 2025 года.
«
"Когда такое происходит, это откладывает отпечаток на всю команду. Ребята переживали, кто-то расстроился. Но такова судьба тренера. Поговорил с ребятами, ситуация такая, что нам надо двигаться дальше с новым тренерским штабом. Даже лучше, что переход от одного тренера к другому был не такой сложный. С Алексеем Николаевичем мы общались и общаемся, у нас остались доброжелательные отношения", - сказал Козлов журналистам.
Специалист отметил, что назначение на должность исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" стало для него внезапным.
«
"Я в таком возрасте, что не до волнений. Это назначение произошло внезапно, не было времени подумать. Все случилось очень быстро. Мы готовились к дерби, поэтому некогда было об этом думать. Со многими работал несколько сезонов, игроки меня знают, я знаю их. Для них плюс, что пришел не новый тренер, а тот, с кем они уже работали. Должно быть не хуже, чем было до этого. С Алексеем Кудашовым мы единомышленники, нет смысла что-то перестраивать. Точечные изменения будут другими, но не глобальные", - добавил Козлов.
Кудашову 54 года. Он возглавлял "Динамо" с апреля 2021 года. Под его руководством "бело-голубые" выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ - 190.