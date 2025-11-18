Рейтинг@Mail.ru
Отставка Кудашова повлияла на состояние игроков "Динамо", заявил Козлов - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:07 18.11.2025 (обновлено: 23:13 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/uhod-2055863664.html
Отставка Кудашова повлияла на состояние игроков "Динамо", заявил Козлов
Отставка Кудашова повлияла на состояние игроков "Динамо", заявил Козлов - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Отставка Кудашова повлияла на состояние игроков "Динамо", заявил Козлов
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Вячеслав Козлов заявил, что отставка возглавлявшего "бело-голубых" Алексея Кудашова оказала... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T23:07:00+03:00
2025-11-18T23:13:00+03:00
хоккей
спорт
алексей кудашов
вячеслав козлов
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922232845_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_bd824cc1aba95ef20d63b3d2002451b3.jpg
/20251118/kozdov-2055861313.html
/20251117/khokkey-2055354745.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922232845_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_06a969de3fb26294ba5d2e615538a418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей кудашов, вячеслав козлов, континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо
Хоккей, Спорт, Алексей Кудашов, Вячеслав Козлов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо
Отставка Кудашова повлияла на состояние игроков "Динамо", заявил Козлов

Козлов: отставка Кудашова повлияла на психологическое состояние игроков «Динамо»

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Динамо" Алексей Кудашов (третий справа)
Главный тренер Динамо Алексей Кудашов (третий справа) - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Вячеслав Козлов заявил, что отставка возглавлявшего "бело-голубых" Алексея Кудашова оказала влияние на психологическое состояние игроков.
В понедельник "Динамо" объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера "бело-голубых" по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен вернувшийся в сентябре в тренерский штаб команды Вячеслав Козлов, ранее работавший в "Динамо" с 2021 года по май 2025 года.
«
"Когда такое происходит, это откладывает отпечаток на всю команду. Ребята переживали, кто-то расстроился. Но такова судьба тренера. Поговорил с ребятами, ситуация такая, что нам надо двигаться дальше с новым тренерским штабом. Даже лучше, что переход от одного тренера к другому был не такой сложный. С Алексеем Николаевичем мы общались и общаемся, у нас остались доброжелательные отношения", - сказал Козлов журналистам.
Вячеслав Козлов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Козлов заявил, что пока не обсуждал с "Динамо" план сотрудничества
18 ноября, 22:46
Специалист отметил, что назначение на должность исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" стало для него внезапным.
«
"Я в таком возрасте, что не до волнений. Это назначение произошло внезапно, не было времени подумать. Все случилось очень быстро. Мы готовились к дерби, поэтому некогда было об этом думать. Со многими работал несколько сезонов, игроки меня знают, я знаю их. Для них плюс, что пришел не новый тренер, а тот, с кем они уже работали. Должно быть не хуже, чем было до этого. С Алексеем Кудашовым мы единомышленники, нет смысла что-то перестраивать. Точечные изменения будут другими, но не глобальные", - добавил Козлов.
Кудашову 54 года. Он возглавлял "Динамо" с апреля 2021 года. Под его руководством "бело-голубые" выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ - 190.
Роман Ротенберг (слева) и Алексей Кудашов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сенсационная отставка в "Динамо"! Освободили место для Ротенберга?
17 ноября, 12:35
 
ХоккейСпортАлексей КудашовВячеслав КозловКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала