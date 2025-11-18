Рейтинг@Mail.ru
Сборная Бельгии обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:57 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/tennis-2055862829.html
Сборная Бельгии обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сборная Бельгии обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Сборная Бельгии обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сборная Бельгии по теннису обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T22:57:00+03:00
2025-11-18T22:57:00+03:00
теннис
спорт
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
кубок дэвиса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790180375_0:247:3000:1935_1920x0_80_0_0_a6c5593c3e615c9f8c1083c37dd200a7.jpg
/20251118/alkaras--2055685812.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790180375_210:0:2790:1935_1920x0_80_0_0_46433d7d05156fc1b5a02b7cc96741f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), кубок дэвиса
Теннис, Спорт, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Кубок Дэвиса
Сборная Бельгии обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сборная Бельгии обыграла команду Франции и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРакетка и мяч
Ракетка и мяч - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Ракетка и мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сборная Бельгии по теннису обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье.
Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу бельгийцев. Рафаэль Коллиньон обыграл Корентена Муте (2:6, 7:5, 7:5), Зизу Бергс - Артура Риндеркнеша (6:3, 7:6 (7:4)).
Бельгийцы впервые с 2017 года сыграют в полуфинале Кубка Дэвиса. Тогда они уступили в финале французам со счетом 2-3. В полуфинале сборная Бельгии встретится с победителем матча Италия - Австрия.
Кубок Дэвиса завершится 23 ноября, победителем двух последних розыгрышей является сборная Италии.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за отека мышц
18 ноября, 12:28
 
ТеннисСпортАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Кубок Дэвиса
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала