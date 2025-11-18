Сборная Бельгии обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сборная Бельгии по теннису обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье.

Бельгийцы впервые с 2017 года сыграют в полуфинале Кубка Дэвиса. Тогда они уступили в финале французам со счетом 2-3. В полуфинале сборная Бельгии встретится с победителем матча Италия - Австрия.