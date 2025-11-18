https://ria.ru/20251118/tennis-2055862829.html
Сборная Бельгии обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сборная Бельгии по теннису обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сборная Бельгии по теннису обыграла команду Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье.
Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу бельгийцев. Рафаэль Коллиньон обыграл Корентена Муте (2:6, 7:5, 7:5), Зизу Бергс - Артура Риндеркнеша (6:3, 7:6 (7:4)).
Бельгийцы впервые с 2017 года сыграют в полуфинале Кубка Дэвиса. Тогда они уступили в финале французам со счетом 2-3. В полуфинале сборная Бельгии встретится с победителем матча Италия - Австрия.
Кубок Дэвиса завершится 23 ноября, победителем двух последних розыгрышей является сборная Италии.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA)
и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)
в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.