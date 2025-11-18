СМИ: судью, тайно снимавшую фильм по делу о смерти Марадоны, отстранили

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 ноя - РИА Новости. Снята с должности судья Хульета Макинтач, тайно снимавшая фильм о процессе по делу о смерти всемирно известного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщила газета Снята с должности судья Хульета Макинтач, тайно снимавшая фильм о процессе по делу о смерти всемирно известного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщила газета La Nación

"Хульета Макинтач была отстранена от должности судьи уголовного суда города Сан-Исидро. Это решение было единогласно принято судьями, оценивавшими ее поведение", - пишет издание.

В мае этого года суд отстранил Макинтач от процесса из-за скандала с документальным фильмом. Предположительно, она дала разрешение тайно снимать фильм в том числе о процессе, где в главной роли выступала она сама. При этом данные съемки не были ни с кем согласованы. Выдержки из фильма попали в местные СМИ.

В итоге суд над обвиняемыми по делу о смерти всемирно известного футболиста Марадоны был признан недействительным и начнется заново.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.