СМИ: судью, тайно снимавшую фильм по делу о смерти Марадоны, отстранили
Футбол
Футбол
 
21:59 18.11.2025 (обновлено: 22:49 18.11.2025)
СМИ: судью, тайно снимавшую фильм по делу о смерти Марадоны, отстранили
СМИ: судью, тайно снимавшую фильм по делу о смерти Марадоны, отстранили
СМИ: судью, тайно снимавшую фильм по делу о смерти Марадоны, отстранили

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАргентинский футболист Диего Марадона
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Аргентинский футболист Диего Марадона. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 ноя - РИА Новости. Снята с должности судья Хульета Макинтач, тайно снимавшая фильм о процессе по делу о смерти всемирно известного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщила газета La Nación.
"Хульета Макинтач была отстранена от должности судьи уголовного суда города Сан-Исидро. Это решение было единогласно принято судьями, оценивавшими ее поведение", - пишет издание.
В мае этого года суд отстранил Макинтач от процесса из-за скандала с документальным фильмом. Предположительно, она дала разрешение тайно снимать фильм в том числе о процессе, где в главной роли выступала она сама. При этом данные съемки не были ни с кем согласованы. Выдержки из фильма попали в местные СМИ.
В итоге суд над обвиняемыми по делу о смерти всемирно известного футболиста Марадоны был признан недействительным и начнется заново.
Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
В апреле 2021 года медицинская экспертная комиссия, созданная для расследования смерти Марадоны, подготовила доклад для отправки в судебные органы. В докладе действия медицинской бригады, ответственной за спортсмена, были признаны неадекватными, недостаточными и неосторожными. По мнению комиссии, Марадоне не были обеспечены нужный уход и лечение, что могло привести к смерти. Кроме того, медики не установили точное время смерти экс-футболиста - во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов.
ФутболДиего МарадонаСпортВокруг спортаскандал
 
