СМИ: судью, тайно снимавшую фильм по делу о смерти Марадоны, отстранили
СМИ: судью, тайно снимавшую фильм по делу о смерти Марадоны, отстранили
2025-11-18T21:59:00+03:00
2025-11-18T21:59:00+03:00
2025-11-18T22:49:00+03:00
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 ноя - РИА Новости.
Снята с должности судья Хульета Макинтач, тайно снимавшая фильм о процессе по делу о смерти всемирно известного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщила газета La Nación
.
"Хульета Макинтач была отстранена от должности судьи уголовного суда города Сан-Исидро. Это решение было единогласно принято судьями, оценивавшими ее поведение", - пишет издание.
В мае этого года суд отстранил Макинтач от процесса из-за скандала с документальным фильмом. Предположительно, она дала разрешение тайно снимать фильм в том числе о процессе, где в главной роли выступала она сама. При этом данные съемки не были ни с кем согласованы. Выдержки из фильма попали в местные СМИ.
В итоге суд над обвиняемыми по делу о смерти всемирно известного футболиста Марадоны
был признан недействительным и начнется заново.
Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
В апреле 2021 года медицинская экспертная комиссия, созданная для расследования смерти Марадоны, подготовила доклад для отправки в судебные органы. В докладе действия медицинской бригады, ответственной за спортсмена, были признаны неадекватными, недостаточными и неосторожными. По мнению комиссии, Марадоне не были обеспечены нужный уход и лечение, что могло привести к смерти. Кроме того, медики не установили точное время смерти экс-футболиста - во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов.