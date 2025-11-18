https://ria.ru/20251118/sbornaya-2055813229.html
Молодежная сборная стала победителем международного турнира в Киргизии
Молодежная сборная стала победителем международного турнира в Киргизии - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Молодежная сборная стала победителем международного турнира в Киргизии
Молодежная сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 21 года, нанесла разгромное поражение команде Киргизии (до 23 лет) и стала победителем... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T18:05:00+03:00
2025-11-18T18:05:00+03:00
2025-11-18T18:17:00+03:00
футбол
спорт
ульви бабаев
даниил моторин
казбек мукаилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021168820_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0133dd75c5e90b457386d147688c86ef.jpg
/20251118/futbol-2055770237.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021168820_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5f8ec8a64cea8aa83eef4c166cff23a9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ульви бабаев, даниил моторин, казбек мукаилов
Футбол, Спорт, Ульви Бабаев, Даниил Моторин, Казбек Мукаилов
Молодежная сборная стала победителем международного турнира в Киргизии
Молодежная сборная России победила в международном турнире в Киргизии