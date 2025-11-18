Рейтинг@Mail.ru
Молодежная сборная стала победителем международного турнира в Киргизии - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:05 18.11.2025 (обновлено: 18:17 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/sbornaya-2055813229.html
Молодежная сборная стала победителем международного турнира в Киргизии
Молодежная сборная стала победителем международного турнира в Киргизии - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Молодежная сборная стала победителем международного турнира в Киргизии
Молодежная сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 21 года, нанесла разгромное поражение команде Киргизии (до 23 лет) и стала победителем... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T18:05:00+03:00
2025-11-18T18:17:00+03:00
футбол
спорт
ульви бабаев
даниил моторин
казбек мукаилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021168820_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0133dd75c5e90b457386d147688c86ef.jpg
/20251118/futbol-2055770237.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021168820_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5f8ec8a64cea8aa83eef4c166cff23a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ульви бабаев, даниил моторин, казбек мукаилов
Футбол, Спорт, Ульви Бабаев, Даниил Моторин, Казбек Мукаилов
Молодежная сборная стала победителем международного турнира в Киргизии

Молодежная сборная России победила в международном турнире в Киргизии

© Фото : Российский футбольный союз/Никита ПоповМолодежная сборная России по футболу
Молодежная сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Российский футбольный союз/Никита Попов
Молодежная сборная России по футболу. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 21 года, нанесла разгромное поражение команде Киргизии (до 23 лет) и стала победителем международного турнира в Манасе.
Встреча в киргизском Манасе завершилась со счетом 8:0. В составе победителей мячи забили Ульви Бабаев (19-я минута), Даниил Моторин (23), Илья Кирш (32), Кирилл Столбов (43), Казбек Мукаилов (52) и Дмитрий Кучугура (87). Также автоголами отметились Юрускельди Маданов (45+3) и Даниэль Разулов (90+1).
Ранее на турнире коллектив Ивана Шабарова обыграл молодежные команды из Ирана (2:0) и Бахрейна (2:0). С девятью очками сборная России стала победителем турнира. Далее расположились молодежные команды Киргизии (6), Ирана (3) и Бахрейна (0).
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Женская сборная России по футболу проведет две товарищеские игры с КНДР
18 ноября, 16:11
 
ФутболСпортУльви БабаевДаниил МоторинКазбек Мукаилов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала