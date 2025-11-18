https://ria.ru/20251118/robino--2055673933.html
Робиньо перевели в другую тюрьму
Робиньо перевели в другую тюрьму
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывший футболист сборной Бразилии и мадридского "Реала" Робиньо, отбывающий наказание за изнасилование, в понедельник был переведен из тюрьмы в Тремембе в пенитенциарное учреждение в Лимейре, сообщает Globo со ссылкой на местную тюремную администрацию.
Отмечается, что перевод произошел по запросу стороны защиты, которая указала на необходимость размещения осужденного в условиях, предполагающих возможность обучения и трудовой занятости. Ранее запрос о переводе был отклонен судом. В новом заявлении защиты утверждалось, что Робиньо
ведет себя примерным образом, не имеет дисциплинарных нарушений и ранее не был судим, имея только один уголовный приговор.
Робиньо и его друг Рикардо Фалько в 2017 году были приговорены к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование 23-летней девушки, которое произошло в январе 2013 года в одном из ночных клубов Милана
. В октябре 2022 года министерство юстиции Италии направило Бразилии
запрос о его экстрадиции. На Робиньо был выписан международный ордер на арест, однако Бразилия запрещает экстрадицию своих граждан. В 2023 году Италия
потребовала, чтобы футболист отбывал тюремный срок на родине. В марте 2024 года Робиньо был доставлен в тюрьму Тремембе в Сан-Паулу
. Сам спортсмен подал апелляцию в Верховный суд страны.
В Лимейре заключенным разрешается поддерживать контакт с семьей, предоставляются образовательные программы, а также организуются работы, направленные на взаимодействие с местным сообществом. По местному законодательству Робиньо будет содержаться в закрытом режиме как минимум до 2027 года, после чего сможет претендовать на перевод в полуоткрытый режим.
Робиньо 40 лет, он двукратный чемпион Испании
в составе мадридского "Реала
", чемпион Италии с "Миланом
", двукратный обладатель Кубка конфедераций и победитель Кубка Америки в составе сборной Бразилии.