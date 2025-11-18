Робиньо перевели в другую тюрьму

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывший футболист сборной Бразилии и мадридского "Реала" Робиньо, отбывающий наказание за изнасилование, в понедельник был переведен из тюрьмы в Тремембе в пенитенциарное учреждение в Лимейре, сообщает Globo со ссылкой на местную тюремную администрацию.

В Лимейре заключенным разрешается поддерживать контакт с семьей, предоставляются образовательные программы, а также организуются работы, направленные на взаимодействие с местным сообществом. По местному законодательству Робиньо будет содержаться в закрытом режиме как минимум до 2027 года, после чего сможет претендовать на перевод в полуоткрытый режим.