https://ria.ru/20251118/razin-2055847529.html
Разин заявил, что его устраивает игра Кузнецов
Разин заявил, что его устраивает игра Кузнецов - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Разин заявил, что его устраивает игра Кузнецов
Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин заявил, что его устраивает уровень игры нападающего Евгения Кузнецова. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T21:03:00+03:00
2025-11-18T21:03:00+03:00
2025-11-18T21:03:00+03:00
хоккей
спорт
евгений кузнецов
андрей разин
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906016129_0:0:2717:1529_1920x0_80_0_0_8d84e290bf1ff9be0d29fd1752d2e754.jpg
/20251118/avangard-2055844208.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906016129_0:0:2613:1960_1920x0_80_0_0_ef419224022b5732603efe82d4094333.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, евгений кузнецов, андрей разин, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Кузнецов, Андрей Разин, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Разин заявил, что его устраивает игра Кузнецов
Тренер ХК "Металлург" Разин: меня устраивает, как играет Кузнецов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин заявил, что его устраивает уровень игры нападающего Евгения Кузнецова.
Во вторник "Металлург" в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3 во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Этот матч стал 11-м в текущем сезоне для Кузнецова, который пополнил состав магнитогорского клуба в октябре. После перехода воспитанник "Трактора" и бывший нападающий "Вашингтон Кэпиталз" отдал семь голевых передач и не отметился заброшенными шайбами.
«
"Я не задаю ему вопрос: "Женя, давит ли на тебя, что ты не забиваешь?" Мне интереснее и важнее то, какую пользу он приносит и как играет. Меня его игра устраивает, в том числе в сегодняшнем матче", - сказал Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Металлурга" в соцсети "ВКонтакте".
На вопрос о состоянии нападающего после удара клюшкой тренер ответил: "А вы бы как хотели, чтобы он себя чувствовал? Улыбается, все хорошо".
Магнитогорский клуб с 44 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче команда Разина сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом" 20 ноября.