Рейтинг@Mail.ru
Разин заявил, что его устраивает игра Кузнецов - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:03 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/razin-2055847529.html
Разин заявил, что его устраивает игра Кузнецов
Разин заявил, что его устраивает игра Кузнецов - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Разин заявил, что его устраивает игра Кузнецов
Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин заявил, что его устраивает уровень игры нападающего Евгения Кузнецова. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T21:03:00+03:00
2025-11-18T21:03:00+03:00
хоккей
спорт
евгений кузнецов
андрей разин
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906016129_0:0:2717:1529_1920x0_80_0_0_8d84e290bf1ff9be0d29fd1752d2e754.jpg
/20251118/avangard-2055844208.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906016129_0:0:2613:1960_1920x0_80_0_0_ef419224022b5732603efe82d4094333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений кузнецов, андрей разин, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Кузнецов, Андрей Разин, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Разин заявил, что его устраивает игра Кузнецов

Тренер ХК "Металлург" Разин: меня устраивает, как играет Кузнецов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Металлурга" Андрей Разин
Главный тренер Металлурга Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин заявил, что его устраивает уровень игры нападающего Евгения Кузнецова.
Во вторник "Металлург" в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3 во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Этот матч стал 11-м в текущем сезоне для Кузнецова, который пополнил состав магнитогорского клуба в октябре. После перехода воспитанник "Трактора" и бывший нападающий "Вашингтон Кэпиталз" отдал семь голевых передач и не отметился заброшенными шайбами.
«
"Я не задаю ему вопрос: "Женя, давит ли на тебя, что ты не забиваешь?" Мне интереснее и важнее то, какую пользу он приносит и как играет. Меня его игра устраивает, в том числе в сегодняшнем матче", - сказал Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Металлурга" в соцсети "ВКонтакте".
На вопрос о состоянии нападающего после удара клюшкой тренер ответил: "А вы бы как хотели, чтобы он себя чувствовал? Улыбается, все хорошо".
Магнитогорский клуб с 44 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче команда Разина сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом" 20 ноября.
Вратарь Никита Серебряков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Авангард" всухую обыграл "Ладу" в матче КХЛ
18 ноября, 20:44
 
ХоккейСпортЕвгений КузнецовАндрей РазинТракторКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала