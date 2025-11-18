Разин заявил, что его устраивает игра Кузнецов

«

"Я не задаю ему вопрос: "Женя, давит ли на тебя, что ты не забиваешь?" Мне интереснее и важнее то, какую пользу он приносит и как играет. Меня его игра устраивает, в том числе в сегодняшнем матче", - сказал Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Металлурга" в соцсети "ВКонтакте".