"Юта Маммот" уступила "Анахайму" в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" на выезде в овертайме уступил "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Анахайма" шайбы забросили Джексон Лакомб (16-я минута), Трой Терри (60) и Олен Зеллвегер (62). У "Юты" отличились Дилан Гюнтер (39) и Логан Кули (50).
18 ноября 2025 • начало в 06:00
Закончен в OT
15:52 • Джексон Лакомб
59:55 • Трой Терри
(Крис Крайдер, Каттер Готье)
61:50 • Олен Зеллвегер
(Beckett Sennecke, Алекс Киллорн)
38:14 • Дилан Гюнтер
49:19 • Логан Кули
Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Для россиянина данный пас стал 12-м в сезоне. Всего на его счету 15 очков в 19 матчах сезона.
"Юта" идет на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 22 очка. "Анахайм" (25) прервал серию из трех поражений и вышел на первое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.