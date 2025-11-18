Рейтинг@Mail.ru
"Юта Маммот" уступила "Анахайму" в матче регулярного чемпионата НХЛ
08:55 18.11.2025
"Юта Маммот" уступила "Анахайму" в матче регулярного чемпионата НХЛ
Клуб "Юта Маммот" на выезде в овертайме уступил "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
трой терри, михаил сергачев, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл), юта маммот, спорт
Хоккей, Трой Терри, Михаил Сергачев, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Юта Маммот, Спорт
Шайба в воротах
Шайба в воротах. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" на выезде в овертайме уступил "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Анахайма" шайбы забросили Джексон Лакомб (16-я минута), Трой Терри (60) и Олен Зеллвегер (62). У "Юты" отличились Дилан Гюнтер (39) и Логан Кули (50).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 ноября 2025 • начало в 06:00
Закончен в OT
Анахайм
3 : 2
Юта
15:52 • Джексон Лакомб
(Райан Строум, Алекс Киллорн)
59:55 • Трой Терри
(Крис Крайдер, Каттер Готье)
61:50 • Олен Зеллвегер
(Beckett Sennecke, Алекс Киллорн)
38:14 • Дилан Гюнтер
(Нэйт Шмидт, Джон Марино)
49:19 • Логан Кули
(Михаил Сергачев, Ник Шмальц)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Для россиянина данный пас стал 12-м в сезоне. Всего на его счету 15 очков в 19 матчах сезона.
"Юта" идет на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 22 очка. "Анахайм" (25) прервал серию из трех поражений и вышел на первое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Гол и два ассиста россиян помогли "Коламбусу" победить в матче НХЛ
18 ноября, 07:36
 
ХоккейТрой ТерриМихаил СергачевАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)Юта МаммотСпорт
 
Матч-центр
 
