"Юта Маммот" уступила "Анахайму" в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" на выезде в овертайме уступил "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Юта" идет на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 22 очка. "Анахайм" (25) прервал серию из трех поражений и вышел на первое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.