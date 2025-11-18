Гол и два ассиста россиян помогли "Коламбусу" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" на своем льду в серии буллитов обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Зак Веренски (7-я минута), Адам Фантилли (30) и российский нападающий Дмитрий Воронков (34). У "Монреаля" голами отметились Оливер Капанен (25), Джош Андерсон (49) и Лэйн Хатсон (59).
18 ноября 2025 • начало в 03:30
Закончен (Б)
06:58 • Зак Веренски
29:47 • Адам Фантилли
33:32 • Дмитрий Воронков
65:01 • Кент Джонсон (П)
65:01 • Кирилл Марченко (П)
24:47 • Оливер Капанен
(Майк Мэтесон, Иван Демидов)
48:28 • Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Джейк Эванс)
58:41 • Лэйн Хатсон
65:01 • Коул Кофилд (П)
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Коламбуса" - 2:1. В составе "Блю Джекетс" успешно свои попытки реализовали Кент Джонсон и Кирилл Марченко. У "Монреаля" не смогли забросить в серии Ник Сузуки и Иван Демидов, голом отметился Коул Кофилд.
Забросивший шайбу Воронков также записал на свой счет результативную передачу и стал третьей звездой матча. Также двумя голевыми пасами отметился Марченко, который был признан первой звездой встречи.
"Монреаль" проиграл четвертый матч подряд и располагается на втором месте в Атлантическом дивизионе, имея в своем активе 23 очка. "Коламбус" (22) располагается на пятой строчке в Столичном дивизионе.
В других матчах дня клуб "Баффало Сэйбрз" на своем льду обыграл "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0), а "Каролина Харрикейнз" на выезде одержала победу над "Бостон Брюинз" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Гол Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом"
18 ноября, 05:41