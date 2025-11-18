Гол и два ассиста россиян помогли "Коламбусу" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" на своем льду в серии буллитов обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Забросивший шайбу Воронков также записал на свой счет результативную передачу и стал третьей звездой матча. Также двумя голевыми пасами отметился Марченко, который был признан первой звездой встречи.