Йокич вторую неделю подряд признан лучшим игроком Западной конференции НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
01:38 18.11.2025 (обновлено: 03:10 18.11.2025)
Йокич вторую неделю подряд признан лучшим игроком Западной конференции НБА
Йокич вторую неделю подряд признан лучшим игроком Западной конференции НБА - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Йокич вторую неделю подряд признан лучшим игроком Западной конференции НБА
Никола Йокич из "Денвер Наггетс" и Джейлен Джонсон из "Атланты Хокс" стали лучшими игроками четвертой недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
спорт, никола йокич, денвер наггетс, нба
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Денвер Наггетс, НБА
Йокич вторую неделю подряд признан лучшим игроком Западной конференции НБА

Йокич и Джонсон стали лучшими игроками четвертой недели НБА

© Фото : Соцсети "Денвера"Никола Йокич и Энтони Дэвис
Никола Йокич и Энтони Дэвис - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Соцсети "Денвера"
Никола Йокич и Энтони Дэвис. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Никола Йокич из "Денвер Наггетс" и Джейлен Джонсон из "Атланты Хокс" стали лучшими игроками четвертой недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Йокич был признан лучшим игроком Западной конференции. Серб помог команде выиграть все три встречи прошедшей недели, в среднем набирая 39 очков, совершая 13 подборов и отдавая 8 передач. Центровой "Наггетс" признан лучшим игроком недели на Западе второй раз подряд.
Джонсон помог "Атланте" выиграть все четыре матча недели и был признан лучшим игроком Востока. Средние показатели баскетболиста - 24 очка, 12 подборов и 9,3 передачи.
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Демин приехал на матч НБА с "Вашингтоном" в джерси Овечкина
17 ноября, 08:17
 
БаскетболСпортНикола ЙокичДенвер НаггетсНБА
 
Матч-центр
 
