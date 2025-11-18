https://ria.ru/20251118/nba-2055600625.html
Йокич вторую неделю подряд признан лучшим игроком Западной конференции НБА
Йокич вторую неделю подряд признан лучшим игроком Западной конференции НБА
Никола Йокич из "Денвер Наггетс" и Джейлен Джонсон из "Атланты Хокс" стали лучшими игроками четвертой недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Йокич вторую неделю подряд признан лучшим игроком Западной конференции НБА
Йокич и Джонсон стали лучшими игроками четвертой недели НБА