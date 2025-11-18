https://ria.ru/20251118/mitrofanov-2055626293.html
Митрофанов рассказал, обсудят ли на конгрессе УЕФА допуск россиян
Митрофанов рассказал, обсудят ли на конгрессе УЕФА допуск россиян
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что международные ассоциации обсуждают вопрос допуска российских РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Спорт, Максим Митрофанов, Российский футбольный союз (РФС), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА)
Митрофанов рассказал, обсудят ли на конгрессе УЕФА допуск россиян
Митрофанов: международные ассоциации обсуждают допуск россиян на каждой встрече