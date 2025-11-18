Рейтинг@Mail.ru
Митрофанов рассказал, обсудят ли на конгрессе УЕФА допуск россиян - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
08:14 18.11.2025 (обновлено: 09:44 18.11.2025)
Митрофанов рассказал, обсудят ли на конгрессе УЕФА допуск россиян
Митрофанов рассказал, обсудят ли на конгрессе УЕФА допуск россиян
Митрофанов рассказал, обсудят ли на конгрессе УЕФА допуск россиян

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что международные ассоциации обсуждают вопрос допуска российских команд до международных соревнований на каждой встрече.
50-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет 12 февраля 2026 года.
"Конгресс УЕФА состоится в феврале в Брюсселе. Это формальное мероприятие, где есть своя повестка, предусмотренная уставом УЕФА. Несомненно, на каждой встрече ассоциации так или иначе обсуждают этот вопрос. Так же как и вопрос отстранения или неотстранения от международных соревнований Израиля", - ответил Митрофанов на вопрос, могут ли обсудить вопрос допуска российских команд до международных турниров на ближайшем конгрессе УЕФА.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.
Глава ФИФА рассказал, сколько человек будут смотреть жеребьевку ЧМ-2026
СпортМаксим МитрофановРоссийский футбольный союз (РФС)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
