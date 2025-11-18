Рейтинг@Mail.ru
Ротенберга могут наказать за нецензурную брань на детском матче
19:09 18.11.2025
Ротенберга могут наказать за нецензурную брань на детском матче
Ротенберга могут наказать за нецензурную брань на детском матче
Федерация хоккея Москвы (ФХМ) на заседании спортивно-дисциплинарного комитета рассмотрит поведение главного тренера команды "Красная машина - Юниор" Романа... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025
Ротенберга могут наказать за нецензурную брань на детском матче

ФХМ рассмотрит использование Ротенбергом нецензурной лексики на детском матче

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федерация хоккея Москвы (ФХМ) на заседании спортивно-дисциплинарного комитета рассмотрит поведение главного тренера команды "Красная машина - Юниор" Романа Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детских команд, сообщается в Telegram-канале организации.
Отмечается, что в распоряжении ФХМ имеется видеозапись соответствующего поведения Ротенберга.
В субботу в матче первенства Москвы среди игроков 2014 года рождения между клубами АКМ из Новомосковска и "Красная машина - Юниор" (5:1) травму получил нападающий проигравших Артем Султангареев. Как отмечается в сообщении ФХМ, виновными в СМИ были названы арбитры матча и бригада скорой медицинской помощи, их обвинили в отсутствии быстрой реакции на столкновение игрока с бортом.
«
"В указанном матче бригада арбитров действовала в полном соответствии с правилами игры в хоккей, должностными инструкциями и неписаными правилами о человеческом участии и взаимопомощи. Мы желаем скорейшего возвращения на лед Артему Султангарееву и призываем оставить выбор средств и методов оказания медицинской помощи исключительно людям, для которых это является профессиональной обязанностью", - говорится в заявлении ФХМ.
Роман Ротенберг (слева) и Алексей Кудашов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сенсационная отставка в "Динамо"! Освободили место для Ротенберга?
17 ноября, 12:35
 
ХоккейСпортРоман РотенбергВокруг спорта
 
