Ротенберга могут наказать за нецензурную брань на детском матче

В субботу в матче первенства Москвы среди игроков 2014 года рождения между клубами АКМ из Новомосковска и "Красная машина - Юниор" (5:1) травму получил нападающий проигравших Артем Султангареев. Как отмечается в сообщении ФХМ, виновными в СМИ были названы арбитры матча и бригада скорой медицинской помощи, их обвинили в отсутствии быстрой реакции на столкновение игрока с бортом.