Рейтинг@Mail.ru
Махачев снова стал первым номером UFC вне зависимости от весовых категорий - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:27 18.11.2025 (обновлено: 19:43 18.11.2025)
Махачев снова стал первым номером UFC вне зависимости от весовых категорий
Махачев снова стал первым номером UFC вне зависимости от весовых категорий - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Махачев снова стал первым номером UFC вне зависимости от весовых категорий
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев вернул себе первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
спорт
ислам махачев
джек делла маддалена
илия топурия
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
единоборства
спорт, ислам махачев, джек делла маддалена, илия топурия, ufc, смешанные боевые искусства (мма)
Спорт, Ислам Махачев, Джек Делла Маддалена, Илия Топурия, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Единоборства
Махачев снова стал первым номером UFC вне зависимости от весовых категорий

Махачев вернул себе первое место в UFC вне зависимости от весовых категорий

© UFC EurasiaИслам Махачев
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© UFC Eurasia
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев вернул себе первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P), сообщается на сайте организации.
В воскресенье Махачев на турнире UFC 322 в Нью-Йорке победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей, отобрав у австралийца чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.
Махачев потеснил на первом месте рейтинга P4P в UFC испанца Илию Топурию.
Махачев являлся лидером рейтинга P4P с осени 2023 года после победы на турнире UFC 294 в Абу-Даби над обладателем пояса в полулегком дивизионе австралийцем Александром Волкановски. Топурия потеснил его с первой строчки в июне 2025 года. На турнире UFC 317 испанец нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и стал обладателем титула в легком весе, который стал вакантным после того, как Махачев поднялся на категорию выше.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Пытается спровоцировать, и теперь что?" Монсон о вызове Махачева Топурией
17 ноября, 17:55
 
ЕдиноборстваСпортИслам МахачевДжек Делла МаддаленаИлия ТопурияUFCСмешанные боевые искусства (ММА)
 
