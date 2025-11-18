Рейтинг@Mail.ru
18.11.2025
13:06 18.11.2025
Колосков прокомментировал уход Карпина из московского "Динамо"
Колосков прокомментировал уход Карпина из московского "Динамо"
Футбол
Колосков прокомментировал уход Карпина из московского "Динамо"

Колосков прокомментировал уход Карпина с должности главного тренера "Динамо"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что рано или поздно ожидал ухода Валерия Карпина с должности главного тренера московского "Динамо", но не ожидал такого скоропалительного решения с его стороны.
В понедельник Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера "Динамо" и полностью сосредоточиться на работе в национальной команде. Специалист работает в сборной России с 2021 года, "бело-голубых" он возглавлял с июня 2025-го.
Кевин Кураньи и Станислав Черчесов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина
18 ноября, 08:00
"Меня не шокировало заявление Карпина об уходе из "Динамо". Я ожидал, что такое решение рано или поздно будет, но не думал, что все случится так скоропалительно. Полагал, что он доведет команду до зимней паузы в чемпионате России, а уже потом будет решать, как ему поступить - продолжить работу в "Динамо" или сосредоточиться на сборной России. Мое мнение: ему уже нельзя было совмещать дальше два поста. Это вредит и сборной, и особенно клубу. Не говоря уже о том, что отражается на его здоровье. Но он решил все сделать пораньше, может быть, он и прав", - сказал Колосков.
"Есть странность в том, что он ушел сейчас, а не перед зимней паузой. Но мы же не знаем, какой разговор у него состоялся с руководством клуба. Может быть, на нем были поставлены какие-то ультиматумы. Допустим, его могли спросить: "Ты остаешься или нет?" И если он сказал, что уходит в сборную, то, конечно, нет никакой необходимости тянуть еще три игры. В команде об этом бы знали, и она могла полностью выйти из-под контроля. Подытожу. То, что Карпин ушел, - это правильно. А то, что он ушел именно сейчас, - для меня вопрос дискуссионный", - добавил собеседник агентства.
"Динамо" с 17 очками после 15 туров находится на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не может победить в первенстве страны на протяжении пяти матчей.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Карпин провалился и ушел из "Динамо". Что надломило тренера сборной
17 ноября, 20:00
 
ФутболСпортВалерий КарпинВячеслав КолосковДинамо МоскваРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Заголовок открываемого материала