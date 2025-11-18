Колосков прокомментировал уход Карпина из московского "Динамо"

"Есть странность в том, что он ушел сейчас, а не перед зимней паузой. Но мы же не знаем, какой разговор у него состоялся с руководством клуба. Может быть, на нем были поставлены какие-то ультиматумы. Допустим, его могли спросить: "Ты остаешься или нет?" И если он сказал, что уходит в сборную, то, конечно, нет никакой необходимости тянуть еще три игры. В команде об этом бы знали, и она могла полностью выйти из-под контроля. Подытожу. То, что Карпин ушел, - это правильно. А то, что он ушел именно сейчас, - для меня вопрос дискуссионный", - добавил собеседник агентства.