В Госдуме предложили ввести специальную медкарту для киберспортсменов
В Госдуме предложили ввести специальную медкарту для киберспортсменов - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
В Госдуме предложили ввести специальную медкарту для киберспортсменов
Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение министру спорту Михаилу Дегтяреву с предложением ввести
В Госдуме предложили ввести специальную медкарту для киберспортсменов
Хамитов предложил ввести цифровую спортивную медкарту для киберспортсменов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение министру спорту Михаилу Дегтяреву с предложением ввести цифровую спортивную медицинскую карту для киберспортсменов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю разработать и внедрить "цифровую спортивную медицинскую карту" - специализированный электронный инструмент мониторинга здоровья киберспортсменов, интегрированный в существующие информационные системы министерства спорта РФ"
Цифровая медицинская карта, согласно инициативе, должна включать: комплексный медицинский профиль спортсмена, включающий показатели зрения, опорно-двигательного аппарата, нейрофизиологических функций, уровня стресса, сна и когнитивной активности, динамический мониторинг состояния здоровья, позволяющий фиксировать изменения и прогнозировать риски, а также рекомендации по режиму тренировок, основанные на объективных данных.
Кроме того, предлагается интегрировать данную карту с федерациями и организациями спортивной подготовки, что обеспечит единый стандарт медицинского наблюдения по всей стране.
Хамитов
также считает, что такая медицинская карта должна включать возможность использования данных тренерами, спортивными врачами и специалистами в области спортивной психологии для повышения эффективности подготовки.
По его словам, внедрение цифровой спортивной медицинской карты обеспечит повышение качества медицинского сопровождения, снижение риска профессиональных заболеваний, создание единого подхода к оценке состояния спортсменов, более безопасный и научно обоснованный тренировочный процесс и высокий уровень конкурентоспособности российских киберспортсменов на международной арене.