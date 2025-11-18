Сборная Германии вышла на ЧМ-2026

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сборная Германии по футболу нанесла разгромное поражение команде Словакии в матче заключительного, шестого тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В другом матче квартета сборная Северной Ирландии победила дома команду Люксембурга - 1:0.

Четырехкратные чемпионы мира заняли первое место в группе, набрав 15 очков, и напрямую вышли в финальную часть турнира. Немцы в 21-й раз сыграют в финальной стадии турнира. Команда выступала на всех чемпионатах мира, в отборе к которым принимала участие.