Сборная Германии вышла на ЧМ-2026

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сборная Германии по футболу нанесла разгромное поражение команде Словакии в матче заключительного, шестого тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
В другом матче квартета сборная Северной Ирландии победила дома команду Люксембурга - 1:0.
Четырехкратные чемпионы мира заняли первое место в группе, набрав 15 очков, и напрямую вышли в финальную часть турнира. Немцы в 21-й раз сыграют в финальной стадии турнира. Команда выступала на всех чемпионатах мира, в отборе к которым принимала участие.
Второе место в группе заняла сборная Словакии (12 очков), которая в марте сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира. Третьими стали североирландцы (9), четвертыми - люксембуржцы (0).
