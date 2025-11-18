Рейтинг@Mail.ru
Сборная Германии вышла на ЧМ-2026
Футбол
 
00:43 18.11.2025 (обновлено: 04:08 18.11.2025)
Сборная Германии вышла на ЧМ-2026
Сборная Германии вышла на ЧМ-2026
Сборная Германии по футболу нанесла разгромное поражение команде Словакии в матче заключительного, шестого тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года,... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Сборная Германии вышла на ЧМ-2026

Сборная Германии обыграла словаков и вышла на ЧМ-2026

Лерой Сане
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сборная Германии по футболу нанесла разгромное поражение команде Словакии в матче заключительного, шестого тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы А прошла в Лейпциге и завершилась со счетом 6:0 в пользу команды Юлиана Нагельсмана. Отличились Ник Вольтемаде (18-я минута), Серж Гнабри (29), Лерой Сане (36, 41), Ридле Баку (67) и Ассан Уэдраого (79), который дебютировал за национальную команду.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A
17 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Германия
6 : 0
Словакия
18‎’‎ • Ник Вольтемаде
(Йозуа Киммих)
29‎’‎ • Серж Гнабри
(Леон Горецка)
36‎’‎ • Лерой Сане
(Флориан Вирц)
41‎’‎ • Лерой Сане
(Флориан Вирц)
67‎’‎ • Боте Баку
(Серж Гнабри)
79‎’‎ • Форзан Ассан Уэдраого
(Лерой Сане)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче квартета сборная Северной Ирландии победила дома команду Люксембурга - 1:0.
Четырехкратные чемпионы мира заняли первое место в группе, набрав 15 очков, и напрямую вышли в финальную часть турнира. Немцы в 21-й раз сыграют в финальной стадии турнира. Команда выступала на всех чемпионатах мира, в отборе к которым принимала участие.
Второе место в группе заняла сборная Словакии (12 очков), которая в марте сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира. Третьими стали североирландцы (9), четвертыми - люксембуржцы (0).
Сборная Португалии по футболу - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на ЧМ-2026
16 ноября, 19:12
 
Футбол
 
Матч-центр
 
